Onthuld: dít was de oorspronkelijke naam van ‘Wie is de mol?’

Wie is de mol? gaat zaterdag weer van start. Oud-presentator Angela Groothuizen vertelde donderdag in Op1 wat de oorspronkelijke naam was van het programma.

De oorspronkelijke naam was namelijk niet Wie is de mol? maar De mol toen ze het eerste seizoen gingen maken. “Het was natuurlijk wel de hamvraag en dat is uiteindelijk de titel geworden”, vertelt Angela in Op1.