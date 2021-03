Lara (44) heeft tinnitus, oftewel oorsuizen. Dat betekent dat ze voortdurend een harde piep hoort in haar oor, iets wat haar leven behoorlijk ontwricht. “Ik lig ’s nachts soms uren wakker van het lawaai in mijn hoofd.”

“Ik heb een cd met meerdere tinnitus-geluiden. Soms laat ik die aan mensen horen om duidelijk te maken wat ik de hele dag hoor. Vaak schrikken mensen. ‘Zo hard?’, zeggen ze dan. Het is geen lichte ruis of brom die ik de hele dag hoor, maar een harde hoge pieptoon, zo’n geluid dat de televisie vroeger maakte als er opeens geen beeld meer was. Ik hoor het in beide oren en het is nooit een seconde weg. Het is nooit stil in mijn hoofd. Daar is het weer, is de eerste gedachte als ik wakker word en zo val ik ook in slaap, altijd bewust van het geluid.”

Afleiding

“De nachten zijn het zwaarst. Vaak lees ik ’s avonds even een tijdschrift en val ik wel in slaap, maar als ik wakker word, bijvoorbeeld omdat mijn man later naar bed gaat, kan ik soms uren wakker liggen. In de nacht wordt alles groter en lijkt ook het geluid harder. Vaak ga ik dan maar naar beneden, en luister ik wat muziek: Milow, Coldplay of operamuziek. Dat is fijn, muziek leidt me af van het geluid. Ook buiten wandelen kan helpen. Met de geluiden van de wereld om me heen en de wind om mijn hoofd heb ik minder last van mijn tinnitus. Verder is yoga belangrijk voor me. Als ik ontspannen ben, is het geluid beter te verdragen. Mijn truc is dus: afleiding. Ik probeer mijn aandoening ook te relativeren. Ik heb een fijne man, vier mooie kinderen, een leuk leven. Ik heb geen levensbedreigende ziekte en ik wil ook niet dat de tinnitus mijn leven gaat beheersen, maar het idee dat de piep nooit meer zal verdwijnen grijpt me zo nu en dan naar de keel. Er zijn mensen met tinnitus die depressief worden of soms zelfs een einde aan hun leven maken. Dat kan ik me goed indenken. Je moet stevig in je schoenen staan om hier dag in dag uit mee om te kunnen gaan.”