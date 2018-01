Dit was de oorzaak van Barbie's ziekenhuisopname

Samantha de Jong (28), ook wel bekend als de Haagse realityster Barbie, werd afgelopen vrijdag met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Nu blijkt dat ze buiten bewustzijn was geraakt door overmatig drugsgebruik.

Dat vertelt haar manager Jake Hampel namens de familie van Samantha in het AD.

In goede handen

Op dit moment herstelt Samantha in een gespecialiseerde kliniek. “Haar conditie is goed. Ze krijgt alle zorg die nodig is en alleen haar naaste familie is bij haar,” aldus manager Hampel. “Ze is in goede handen.”

Zorg voor kinderen

Haar ex-man Michael van der Plas zorgt voorlopig voor de kinderen, dochter Angelina (5) en zoontje Milano (2).

Gun haar rust

Jake Hampel doet op verzoek van de familie weer de woordvoering voor Samantha en haar familie. Eerder hadden ze met elkaar gebroken. “Het is de bedoeling dat ik deze week bij haar langs ga, maar de prioriteit is om rust en structuur binnen de familie terug te brengen,” vervolgt de manager. “Zij zal zich weer moeten herpakken, want ze heeft nogal wat voor haar kiezen gekregen. Een oproep aan iedereen: gun haar nu de rust.”

Bron: AD. Beeld: ANP