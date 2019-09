Volgens de Rijdende Rechter veroorzaakt dít detail de meeste burenruzies

Laaghangende takken, harde muziek, een nieuw hek: veel lijkt er niet nodig voor een fikse burenruzie. Rijdende Rechter John Reid weet ze als geen ander tot een goed einde te brengen.

Omdat het 28 september Nationale Burendag is vroegen we hem waardoor al die conflicten toch worden veroorzaakt. Dít opvallende detail bleek vaak de boosdoener.

Hoogoplopende emoties

Het kan reuze gezellig zijn met de buren. Barbecuen in de zomer, even wat olijfolie lenen tijdens het koken en samen turen naar de spelende kinderen. Maar als je eenmaal ruzie hebt met de bewoner naast je – of onder of boven je – kunnen de emoties hoog oplopen.



“Mensen bij wie ik bemiddel hebben bijna altijd fysieke klachten van het conflict. Ze worden er letterlijk ziek van. Dat komt doordat de achterliggende emotie veel belangrijker is dan datgene waar het volgens de partijen over gaat”, zegt Rijdende Rechter John Reid in een interview met Libelle.

“Wat je vaak ziet is dat ze vroeger erg goed met elkaar omgingen. Dat ze op elkaars kinderen en de plantjes pasten en gezellig hebben gebarbecued, bijvoorbeeld. En dan is er iets gebeurd wat in onze ogen misschien klein lijkt. En omdat je vrienden bent, heb je dan niet alleen een zakelijk conflict, maar een relationeel conflict. Daarbij komen veel sterkere emoties vrij. Nergens zie je grotere emoties dan tussen voormalige echtelieden: het schoolvoorbeeld van een relationeel conflict. Erfgenamen en buren lijken daar een beetje op. ”

Meest voorkomende oorzaak van gesteggel tussen buren

We vroegen de kantonrechter ook naar de oorzaak van burenruzies. Zijn antwoord: “Gebrekkige communicatie.”

Volgens de rechter willen mensen willen gehoord en begrepen worden. En met respect worden behandeld. “Het betekent dat je echt moet communiceren om onvrede op te lossen, zoals binnen een relatie. Maar dat kost tijd en moeite. Complicerende factor is daarbij dat mensen verschillende waarden hebben. Sommige mensen vinden het écht normaal om bij mooi weer ook in de tuin hun muziek – laat ik zeggen – goed te kunnen horen. Ik begrijp dat niet, maar die mensen begrijpen het écht niet als ik daar dan wat van zeg. Dan ben ik een ouwe zeikerd. Het is erg moeilijk om tot elkaar te komen als het fundamentele uitgangspunt verschilt.”

