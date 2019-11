Op deze datum begint seizoen 14 van 'Flikken Maastricht'

Goed nieuws voor alle fans van Flikken Maastricht: Avrotros heeft de startdatum van het nieuwe seizoen bekend gemaakt.

Seizoen 14 start op vrijdag 3 januari 2020. De afleveringen zullen te zien zijn om 20.35 uur op NPO 1. Dit maakte de omroep bekend op Facebook en Twitter.

🔥 Schrijf het in je agenda: over precies 2 maanden start seizoen 14 van @FlikkenMSTR #FlikkenMaastricht! 👉 https://t.co/f2H7eWb4uE — AVROTROS (@AVROTROS) November 3, 2019

Cliffhanger

In het nieuwe seizoen zullen hoofdrolspelers Angela Schijf en Victor Reinier natuurlijk weer te zien zijn. In seizoen 13 werden hun personages Eva van Dongen en haar partner Floris Wolfs uit hun functie gezet. Toch besloten de twee achter de bende aan te gaan die hun politiechef Mechels heeft vermoord. Ondanks dat ze bewijsmateriaal in handen kregen, ging de zoektocht niet zoals gepland. Seizoen 13 werd afgesloten met een razend spannende cliffhanger, die een hoop brandende vragen voor het nieuwe seizoen opriep.

