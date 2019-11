Woensdagavond was heel het land in rep en roer. Er zou een vliegtuig gekaapt zijn op Schiphol. Dit bleek al snel vals alarm te zijn. Maar hoe heeft dit kunnen gebeuren?

Aan het begin van de avond verschenen er berichten dat een vliegtuig van de Spaanse maatschappij Air Europa gekaapt zou zijn. Het ging om vlucht UX 1094 naar Madrid. Vanuit de cockpit van het vliegtuig werd er naar de luchtverkeersleiding een signaal gestuurd dat erop zou wijzen dat er een kaping aan de gang was. Het noodprotocol werd ingezet.

3 verschillende noodsignalen

Na anderhalf uur werd duidelijk dat het om een vals alarm ging. Een dergelijke waarschuwing vanuit de cockpit geven, is niet zomaar een kwestie van een knopje indrukken. Dus hoe geeft je zo’n signaal per ongeluk af? Luchtvaartdeskundigen leggen uit dat een kaping op 3 verschillende manieren kan worden doorgegeven: door de melding te maken over de radio, door gebruik te maken van een internationaal afgesproken noodfrequentie waardoor de luchtverkeersleiding kan meeluisteren en middels een kapingscode.

4-cijferige code

Dat laatste blijkt aan de hand te zijn. De 4-cijferige code 7500 is een speciale code voor een kapingssituatie. Deze toets je in op een toetsenbord en daarna druk je op versturen. Dit komt bij de luchtverkeersleiding terecht en zij komen direct in actie.

Zo ziet de transponder op de gemiddelde Airbus A330 eruit. Met de toetsen stel je de viercijferige transpondercode in. Bij een kaping 7500, bij een noodgeval 7700. De verkeersleiding kan deze code zien. pic.twitter.com/KwIqUFobEu — Harro Ranter ✈ (@harro) November 6, 2019

Reactie van Air Europa

Air Europa laat weten dat deze code per ongeluk verstuurd is. De Telegraaf schrijft dat de gezagvoerder ’aan een stagiair wilde uitleggen wat alle codes betekenen’, maar dit is niet door de maatschappij bevestigd.

Bron: NOS. Beeld: ANP