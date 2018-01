Kijkers noemen 'Op goed geluk' met Gordon tenenkrommend slecht

Gordon wist gisteravond met ‘Op goed geluk’ meer dan 1 miljoen kijkers aan zich te binden. Maar echt positief waren ze niet over de remake van het programma.

Sterker nog: sommige Op goed geluk-kijkers noemden de liefdesshow anno 2018 ‘tenenkrommend slecht’.

Carry Tefsen

Gordon treedt in de voetsporen van Carry Tefsen, die Op goed geluk in de jaren ’90 presenteerde. Toen was het een enorme kijkcijferhit én wierp het zijn vruchten af: we brachten deze week nog het liefdesverhaal van Robin en Eline, die sinds hun deelname aan Op goed geluk in 1991 nog steeds samen zijn.

Tenenkrommend

Dat smaakt naar meer, moeten Gordon en RTL 4 gedacht hebben. Nederland had hoge verwachtingen van het nostalgische programma, maar kijkers zijn behoorlijk kritisch. “Ik hou van Gordon, maar wat een slecht programma”, oordeelt iemand. Een ander: “Zit Nederland hier nou echt op te wachten?”. En: “Niet meer uitzenden, a.u.b.”.

I❤️Gordon… maar wat een slecht programma is dit zeg! #OpGoedGeluk — Romy ✌🏼⚽️ (@MissxRomy) 20 januari 2018

Zit Nederland hier nou echt op te wachten? Wat een slecht programma. #OpGoedGeluk — Jordy Bakker (@Jordy1977) 20 januari 2018

Ik houd enorm van pulptv maar dit is zelfs voor mij te erg.#OpGoedGeluk — Suus (@MissPointwood) 20 januari 2018

Oké. Ik heb nu 15 min. geprobeerd dit programma aan te zien. En bijna alle levenslust is me ontnomen. Ik maak snel een eind aan het kijken voordat ik mezelf de ogen uitprik met een scherp voorwerp. #OpGoedGeluk — Kelly (@KelRebel) 20 januari 2018

Nep

Ook beschuldigen kijkers RTL ervan de boel voor de gek te houden. Zo zou deelnemer Nick ook al te zien zijn geweest in liefdesprogramma’s First dates en All you need is love én zelfs op de tribune bij De slimste mens – en dus een acteur zijn. Ook een andere heer was een oude bekende. Verder leken veel antwoorden volgens oplettenden wel heel erg gescript. Het blijft tv, maar ze zouden toch graag iets meer oprechtheid bespeuren.

Die gast was ook al bij All you need is love! Okay @RTLNL weer met nep-mensen aan het werken 🤔 #OpGoedGeluk

Vind het nu al te veel acteren en weinig authentiek #jammer pic.twitter.com/g7a6p4lOLt — Miss AbuDhabi (@missabudhabi) 19 januari 2018

En zat ook al op de tribune bij #deslimstemens…😏#OpGoedGeluk — * (@Soul7Food) 20 januari 2018

Wat een nepprogramma dit #OpGoedGeluk . Alles gescript, van a tot z nep. Wat bezielt RTL 4 toch om dit soort flut tv te maken. — Heisenberg (@jvjaap) 20 januari 2018

#OpGoedGeluk Nee niet waar ik pak echt niet alles aan om beroemd te worden 😂 pic.twitter.com/sRPyqVsbDb — desiree (@deesiedees) 20 januari 2018

Het lijkt wel of die gasten de tekst ingestudeerd hebben. Voel me beetje genept. #OpGoedGeluk — Debby de Vos (@debbelv) 20 januari 2018

Acteurs!!! @RTL4 en @RTLNL ga je schamen!!!! Kansloze scoringsdrift. Investeer dan tenminste in enigszins goede acteurs.. dit gaat nergens over. BELEDIGING VOOR DE KIJKERS!! Allemaal afhaken, dan haken adverteerders ook af!! #OpGoedGeluk — Hessel Visser™ (@HesselHVisser) 20 januari 2018

O ja, die geit-opmerking van Nick:

Zelf geeft Gordon echter aan ‘enorm blij met het resultaat’ te zijn.

Maar sommige kijkers blikken moedeloos terug op Op goed geluk met Carry Tefsen, ‘toen het nog leuk was’…

Toen het nog leuk was (een jonge Karin) #OpGoedGeluk ♥️ pic.twitter.com/LYLnLyTkIv — Karin Krah (@KarinKrah) 20 januari 2018

Nu zie je pas hoe goed Carry Tefsen eigenlijk was. #OpGoedGeluk — Co de Boef❌❌❌ (@cootte1962) 20 januari 2018

Ah, l’amour… Valentijnsdag staat voor de deur! Misschien maak jij je geliefde (of hij of zij jou) wel blij met een van deze liefdevolle items:

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Twitter. Beeld: ANP