Kijkers zien eerste homoseksuelen en overenthousiaste Christy in 'Op goed geluk'

‘Op goed geluk’ wist gisteravond meer dan een miljoen kijkers aan zich te strikken. Het was weer een aflevering die flink over de tong ging.

Naast dat er voor het eerst ooit in Op goed geluk homoseksuelen aan elkaar gekoppeld werden, zorgden twee vrouwelijke kandidaten ook voor de nodige sensatie.

Gaatje

Te beginnen met Rebecca. Een 23-jarige loslippige Amsterdamse, die Gordon ‘haar gaatje’ aanbiedt voor als ‘ie eens wat anders wil. Gordon is compleet van zijn apropos, maar herpakt zich snel. “Eén ding is zeker: we gaan tot het gaatje voor je. Ik hoop dat ‘ie ertussen zit voor je.” En Rebecca kan het weer niet laten: “Ik hoop erín, ik ben hier niet voor niks.”