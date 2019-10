Libelle's Barbara ging op reis met Máxima voor de VN – dit is wat opviel

Koningin Máxima is dit jaar 10 jaar werkzaam als pleitbezorger van de VN. Haar doel: financiële diensten voor iedereen op de wereld toegankelijk maken.

Vanwege Máxima’s tienjarig jubileum bij de VN volgde de NTR onze koningin voor de documentaire Máxima, de pleitbezorger, die woensdagavond te zien is op NPO1. Libelle’s Barbara Schneemann reisde eind mei 2018 ook met koningin Máxima mee naar Delhi en Mumbai om getuige te zijn van Máxima’s VN-werk. Barbara ging mee op veldbezoek én sprak de koningin uitgebreid tijdens een kop koffie.

Altijd een goed humeur

Wat opviel? Dat koningin Máxima loeihard werkt, dat haar dagen tijdens zo’n landenbezoek tjokvol afspraken en vergaderingen zitten, dat ze respect afdwingt bij haar samenwerkingspartners, dat ze altijd energiek blijft en een goed humeur houdt; of het nu 45 graden is, of ze nou 3 uur in een auto heeft gezeten, of ze omringd wordt door verhitte Indiërs die allemaal met haar op de foto willen. Oók als ze na twee vermoeiende dagen om half 9 een ontbijtafspraak met Libelle heeft, toont ze zich goedgemutst en gefocust op wat ze wil vertellen:

Vrouwen financieel zelfstandiger

Dat de financiële diensten die ze ook de allerarmsten wil bieden een middel zijn om hen sterker te maken en meer slagkracht te geven. Dat vooral vrouwen financieel zelfstandiger moeten worden en dat ze zich bewust tot hen richt: “Zij zijn de spil van de samenleving. Ze werken vaak, maar ze zorgen ook voor de kinderen. Ze kunnen beter plannen en sparen. Juist vrouwen moeten geld apart kunnen zetten, zonder bemoeienis van hun man.”

Onafhankelijke vrouw

Desgevraagd vertelt ze ook dat ze wel weet dat ze een rolmodel is, maar dat dat niet haar drijfveer is. “Werken hoort bij wie ik ben. Mijn man heeft mij zo ontmoet, als werkende vrouw. Ik zou het niet anders kunnen. Ik vind onafhankelijkheid van vrouwen heel erg belangrijk. Dat vertaalt zich niet alleen in geld, maar ook in zelfredzaamheid, de mogelijkheid om ons talent te ontwikkelen en te laten zien hoeveel we kunnen.”

Geïnteresseerde dochters

Op de vraag wat ze haar dochters vertelt over haar VN-werk: “Van alles. Ze zijn mijn financial inclusion-verhalen soms ook wel beu.” Ze lacht. “Maar ze vinden het ook heel interessant. Ach, je weet hoe kinderen zijn. Het ene moment zijn ze heel begaan en het andere gaan ze op in hun eigen wereld. Maar mijn dochters begrijpen het heel goed en ze gunnen mensen het beste. Dat vind ik een mooie eigenschap. Ze stellen veel vragen en vinden het interessant om te horen over andere landen. Ze vinden het net als andere kinderen ook erg jammer als hun moeder niet thuis is.”

De documentaire Máxima, de pleitbezorger is woensdag 2 oktober om 20:35 uur te zien op NPO1.