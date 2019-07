Op zoek naar een uitje dat bij de weersverwachting past? Check het op 'Uitradar'!

Bij het plannen van een uitje is het ook wel zo fijn om te weten wat de weersvoorspelling voor die periode is. Buienradar en Voordeeluitjes.nl slaan daarom de handen ineen en hebben de zogeheten ‘Uitradar’ bedacht: een site die je meerdaagse hotel- en vakantiepark arrangementen, daguitjes, evenementen én het weer in één oogopslag laat zien.

Handig, want zo weet je precies welke activiteit bij jou in de buurt past bij de weersverwachting.

Advertentie

Invloed van het weer

Volgens Rémi Wouters, manager E-Commerce bij Voordeeluitjes.nl, is er veel vraag naar een dergelijke dienst. “We zien bij Voordeeluitjes.nl dat het weer van invloed is op het boeken en ondernemen van een korte vakantie dicht bij huis. Als de weersverwachtingen en het weer goed zijn, dan hoeft men niet ver weg te gaan om er even helemaal uit te zijn en alles uit de korte vakantie te halen. Buienradar en Voordeeluitjes.nl hebben daarom het initiatief genomen om de weerdata en de leukste meerdaagse arrangementen te gaan bundelen om bezoekers op weg te helpen naar een leuke bestemming.”

Antwoord op beide vragen

Quote van Max Verhagen, Product Manager van Buienradar, kan dit beamen: “De Uitradar is een donders mooie toevoeging op Buienradar. Want het weer speelt elke dag een belangrijke rol bij het maken van onze plannen. Wat wordt het weer en wat zullen we gaan doen? De Uitradar geeft vanaf nu op beide vragen antwoord. Dus: zet ‘m aan en ga erop uit!”.

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Beeld: iStock