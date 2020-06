‘Op1’-kijkers raken niet uitgepraat over ‘cliffhanger van de eeuw’

Zondagavond schoof onder meer Wilfred Genee aan tafel bij presentatoren Jeroen Pauw en Fidan Ekiz aan in Op1. Ruim 1,3 miljoen kijkers zagen hoe het programma een tikkeltje gek eindigde. Al gauw was de bijzondere cliffhanger op Twitter het gesprek van de avond.

Voor Veronica Inside-presentator Wilfred Genee was het bewogen week. Bij Op1 deed hij zondagavond zijn verhaal.

Speciale uitzending

Een week eerder zorgden uitspraken van Johan Derksen over rapper Akwasi in het voetbalprogramma voor een hoop ophef. Adverteerders gaven aan niet langer rond het programma uitgezonden te willen worden en spelers van het Nederlandse elftal besloten om geen interviews meer te geven aan Veronica Inside. Er volgde een speciale uitzending waarin de heren met oud-voetballer Wim Kieft, advocaat Natacha Harlequin en oud-voetballer Dries Boussatta in gesprek gingen over racisme.