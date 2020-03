Talkshow 'Op1' de hele zomer nog op de buis te zien

De talkshow Op1 blijft voorlopig nog wel even op televisie. Woensdag tijdens het programma vertelde de voorzitter van de NPO, Shula Rijxman, dat het onverwachts wordt doorgetrokken in de zomer.

Hoe het programma dan invulling gaat krijgen, komt de zender later op terug.

Advertentie

Steun en informatievoorziening

De talkshow maakte vanwege de coronacrisis al extra uitzendingen en is vanaf deze week 7 dagen te zien. Volgens Rijxman belangrijk om de publieke omroep ook in de zomer door te laten draaien: “Ik hoop dat mensen die sociaal moeilijk in contact komen, in de publieke omroep steun kunnen vinden.” Een woordvoerder zei al eerder: “We merken dat de kijkers in groten getale op de publieke omroep afstemmen voor informatie en duiding.”