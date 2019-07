Ontroerend mooi: opa eet bij foto overleden vrouw op huwelijk kleindochter

Een bruiloft is een van de mooiste dagen van je leven, maar toch is het ook een dag waarop je dierbaren die er niet meer zijn extra mist.

Sahrah Elswick deelt op Twitter een bericht dat op een prachtige manier duidelijk maakt hoe moeilijk het kan zijn als dierbaren jouw bruiloft niet mee kunnen maken.

Advertentie

Speciaal plekje

De bruid besloot met haar aanstaande om op hun bruiloft een speciaal plekje te maken voor haar overleden oma en andere dierbaren die er niet meer zijn. Bij deze foto’s stond de tekst: “We weten dat jullie hier zouden zijn als de hemel niet zo ver was.”

In tranen

Niet alleen een speciale plek voor het bruidspaar, maar ook voor de aanwezige familie. Tijdens het diner zag de bruid dat haar opa met zijn eten bij de stoel met de foto van zijn vrouw was gaan zitten. “Ik barstte in tranen uit”, schrijft de vrouw onder de foto. “Maar ik bewonder vooral hoe puur hun liefde was en is.” Dat zijn veel mensen met haar eens, want de foto heeft inmiddels al meer dan 175.000 likes gekregen en is bijna 19.000 keer gedeeld:

Pawpaw sat and ate with mawmaw today at my wedding 🥺 pic.twitter.com/GEXWMCfgXB — Sahrah Elswick (@sahrahMichelle) 7 juli 2019

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: HLN.be. Beeld: iStock