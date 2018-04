'Opa Amersfoort', 'oma Hobbelpaard': 8x hoe we verschillende grootouders van elkaar onderscheiden

Met meerdere opa’s en oma’s is het handig om een duiding te vinden waarmee je ze van elkaar onderscheidt – zonder ze bij de eigen naam te noemen. Zo’n bijnaam slijt er vaak vanzelf in en voor je het weet wordt je tot ‘oma Hobbelpaard’ of ‘opa Dropje’ gedoopt.

Genootschap Onze Taal vroeg op Facebook hoe we zelf onze opa’s en oma’s noemden en we onze ouders tegenover onze kinderen noemen. Dat leverde een achttal aan dingen op waar we ze naar vernoemen:

1. Huisdier

Zo krijg je bijvoorbeeld opa en oma Max, omdat zij een hond hebben die Max heet. Of oma Parkiet. En opa Vis.

2. Eten

Werd jij of worden je kinderen altijd getrakteerd op een specifiek snoepje of iets anders lekkers? Halló opa en oma Dropje, oma Chippie en opa Rozijn.

3. Auto

Opa en oma Fiat, Volkswagen, Peugeot… Of iets minder specifiek: opa en oma Gele Bus, Zwarte Auto of Tuut Tuut.

4. Woonplaats

Toch wel het meest logische. Opa en oma Veenendaal, opa Amersfoort – en ze vooral zo blijven noemen als ze inmiddels al naar de andere kant van het land zijn verhuisd.

5. Speelgoed

Opa en oma Hobbelpaard als er een hobbelpaard staat. Opa en oma mét automat – om aan te geven dat het dus niet de opa en oma zijn zónder automat. En opa en oma Walvis, waar een grote knuffel van een walvis ligt.

6. Uiterlijk

Heeft opa een riante baard? Dan heet ‘ie natuurlijk opa Baard of opa Prikkie!

7. Gezondheid

Oma Au als ze bijvoorbeeld is gevallen en nu een gebroken voet heeft.

8. Specifiek detail zoals een herkenbaar geluid

Opa Piep bijvoorbeeld, omdat je zijn gehoorapparaat hoort piepen als je hem een knuffel geeft.

Scandinavische opa’s en oma’s

In Denemarken, Noorwegen en Zweden zijn er al verschillende woorden voor de opa’s en oma’s van je vaders of moeders kant. Zo noem je daar de ouders van je moeder ‘morfar’ en ‘mormor’ en de ouders van je vader ‘farfar’ en ‘farmor’. Tsja, goed geregeld. Maar wij genieten téveel van noemers als oma Dropje en opa Prikkie.

