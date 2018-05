Zó heetten de opa’s en oma’s van koningin Máxima

Koningin Máxima komt uit een heel andere familie dan onze koning Willem-Alexander. Ze is opgegroeid in Buenos Aires in Argentinië.

Haar meisjesnaam is Zorreguieta: ze bezit nog altijd de Argentijnse nationaliteit.

Niet meer

Onze koningin is het oudste kind van Jorge Zorreguieta en Maria del Carmen Cerruti. Maar wie zijn haar grootouders? Ze leven alle vier niet meer, helaas. De ouders van haar vader heten Juan en Cesira. De ouders van haar moeder heten Jorge (net als haar vader dus, toevallig) en María (net als haar moeder, maar dat is iets minder toevallig, aangezien ouders in deze landen hun kinderen vaak dezelfde naam geven).

In 1999 overleden haar beide oma’s. Haar opa’s waren toen al niet meer. Máxima’s vader overleed in 2017. Haar moeder werd in 1944 geboren en is er nog altijd. Een van haar overgrootmoeders is in ieder geval éxtra belangrijk. De naam ‘Máxima’ komt van haar overgrootmoeder Máxima Bonorino (1874–1965).

Máxima en haar eigen gezinnetje:

Beeld: ANP