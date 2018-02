Opa overleden nadat hij kleinzoon uit wrak redt

Een grootvader volgde niet zijn verstand, maar zijn hart. De 79-jarige man is om het leven gekomen toen hij zijn kleinkind probeerde te redden.

Zijn 8-jarige kleinzoon was aan het schaatsen in het Duitse plaatsje Creglingen.

Vreselijk

Daar zakte het jongetje door het ijs. Dankzij zijn opa kon hij op de kant komen. Maar de man kon zichzelf niet meer in veiligheid brengen. Volgens hulpdiensten is de man aan de rand van het water nog gereanimeerd, maar mocht hulp niet meer baten. De man had de dikte van het ijs nog getest voordat hij zijn kleinzoon liet schaatsen op het dichtgevroren meer.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: ANP