Kijkers 'Opdienen of Afserveren' hebben geen goed woord over voor deelnemer Harold

In het RTL-programma Opdienen of Afserveren worden Nederlanders gevolgd die, vaak zonder horeca-ervaring, een restaurant beginnen. Gisteravond werden we meegenomen in het avontuur van Richard en Roelie. Zij openden samen met vriend Harold een restaurant in Houten. Maar Harold maakte zich alles behalve populair onder de kijkers…

Richard en Roelie verloren in de crisis allebei hun baan en toen kregen ze de kans om horeca-uitbater van een kantine op de tennisbaan te worden. Daar leerden ze vaste gast Harold kennen en al snel ontstond de droom om samen een restaurant te openen. Het trio gaat vol enthousiasme aan de slag met de verbouwing en inrichting van het gigantische pand in Houten, maar het ontgaat de kijkers niet dat er frictie ontstaat tussen Harold en het stel.

Rotte olijven

Harold kan nogal bot uit de hoek komen en is het op zijn zachtst gezegd niet eens met Roelies kleurkeuze voor de inrichting. “Waar zie jij die olijfkleur? Rotte olijven bedoel je”, moppert hij. Wanneer blijkt dat de Houtenaar ook niet zo’n harde werker is en als klap op de vuurpijl ook nog te laat komt op zijn eigen opening, hebben de Twitteraars geen goed woord meer voor hem over.

Wat een zak hooi die harold! #OpdienenofAfserveren — Suus® (@iksuus) 21 maart 2018

Roelie ziet er inmiddels 10 jaar ouder uit. Fijn zo’n restaurant openen met alfa-aap Harold 😕 #OpdienenofAfserveren — SCap (@SvCapv) 21 maart 2018

Jaaaaaa zie harold zit alweer aan de andere kant van de bar ipv in de keuken!! #OpdienenofAfserveren — Suus® (@iksuus) 21 maart 2018

Wat een verrassing dat Harold al uit de keuken is. Hij speelt liever de popi jopie achter de bar #opdienenofafserveren — Love Luxury (@LoveLuxuryLove) 21 maart 2018

Medelijden met roelie en Richard dat ze met zo een afschuwelijke egotripper moeten werken #OpdienenofAfserveren — juut (@smurfevi) 21 maart 2018

En dan op afgetrapte sportschoenen naar de opening van je eigen zaak… #OpdienenofAfserveren pic.twitter.com/xuyjUjXuHj — Jess (@JaneDoesome) 21 maart 2018

#opdienenofafserveren professioneel, als baas zijnde niet op tijd bij de opening zijn — Not_for_snowflakes (@Critical_Babe) 21 maart 2018

Maar gelukkig is er ook nog een Twitteraar die het voor Harold opneemt:

#OpdienenofAfserveren iedereen afgeserveerd in het echt zal Harold vast niet zo zijn !!!!!! — Desiree Kuijer (@desie40) 21 maart 2018

Klik hier om de uitzending terug te kijken.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: RTL, Twitter. Beeld: RTL.