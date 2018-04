Dat Lisanne en Joël in 'Opdienen of Afserveren' positief blijven is een wonder

In het programma Opdienen of Afserveren van RTL worden Nederlanders gevolgd die een restaurant willen beginnen. Gisteravond zagen we de droom van Lisanne (26) en Joël (27) om een voormalige apotheek te verbouwen tot restaurant werkelijkheid worden. Al ging dat niet zonder slag of stoot.

Het progamma volgde het jonge stel dat een oude apotheek in het centrum van Sittard ombouwde tot een restaurant met moderne gerechten. De ambitie is er, maar helaas kregen Lisanne en Joël de ene na de andere tegenslag te verwerken. Zo wordt de openingsdag meerdere keren uitgesteld, krijgen ze last van lekkage en raken ze door hun geld heen.

Houd hoop

Toch houden Lisanne en Joël de moed erin, wat hen diep respect van de kijkers oplevert. Op Twitter staan die versteld van het doorzettingsvermogen en de gedrevenheid van het jonge koppel.

Een dame die precies weet wat ze wil en een man met horeca ervaring. Dat is al een beter startpunt dan de meeste andere afleveringen. #opdienenofafserveren — Hein Habraken (@heinhab) April 11, 2018

Een apotheek-restaurant concept waar ik serieus mijn twijfels bij had, maar wat toch succesvol blijkt te zijn. Sittard is een mooie horecazaak rijker #respect #OpdienenofAfserveren — John Moonen (@Joweki) April 11, 2018

Zeer gemotiveerde en gedreven jonge ondernemers, die ondanks alle tegenslagen een mooi concept hebben neer gezet. Een aanrader! #opdienenofafserveren — Coco (@cvoncken) April 11, 2018

Ik gun het die twee. Heel erg. #OpdienenofAfserveren — Sebastiaan Boers (@sebasboers) April 11, 2018

Wauw, respect dat Lisanne niet in huilen uitbarst bij die pech. Dat zou zelfs ik nog doen denk ik. #opdienenofafserveren — Hein Habraken (@heinhab) April 11, 2018

Bron: Twitter. Beeld: RTL