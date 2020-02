Openhartig gesprek in 'DWDD' over angst voor autorijden raakt kijkers

Maandagavond was neuropsycholoog en hoogleraar Erik Scherder te gast bij Matthijs van Nieuwkerks De wereld draait door. Dat was niet de eerste keer: Scherder komt regelmatig praten over het brein. Dit keer nam het gesprek een andere wending en kwamen hun grootste angsten op tafel.

Zowel de neuropsycholoog als Matthijs van Nieuwkerk vertelden over hun rijangst, vliegangst, hypochondrie, faalangst, nachtelijke angstmomenten en de angst voor de dood. Zo vertelt Matthijs: “Ik heb al 35 jaar niet op de snelweg gereden.”

Advertentie

Eerlijke gesprekken

Scherder besloot een serie te maken over al zijn angsten genaamd ‘Erik Scherder laat zich niet kisten’. Matthijs vindt het eigenlijk maar raar dat hij met zo veel angsten leeft, want hij is hier toch de wetenschapper die wel even kan vertellen wat er misgaat in de hersenen? “Mensen denken vaak dat als je weet hoe het werkt, dat je het dan ook oplost”, reageert Scherder. “Maar dat is niet zo.”

Autorijden

Dan vertelt Matthijs: “Alle angsten die jij omschrijft, deel ik met je.” Zichtbaar verandert Eriks gezicht. Matthijs gaat verder: “Ik heb al 35 jaar niet op de snelweg gereden. Dat durf ik absoluut niet, op geen enkele voorwaarde. Ik durf wel op de binnenweggetjes te rijden.” Matthijs vertelt over het ontstaan van die angst: hij stond aan de zijkant van de snelweg ergens in Italië te tanken toen hij zich realiseerde hoe hard de auto’s eigenlijk langs heem raasden. “Rijd ik hier straks tussen? Ook zo hard?”, citeert Van Nieuwkerk zijn gedachten toen. “Sindsdien heb ik dat nooit meer gedaan.”

Niet zomaar hoofdpijn

Vliegangst is Matthijs ook wel bekend. “Eerst ging ik halfdronken het vliegtuig in. Nu gaat het beter, al kom ik nog wel drijfnat aan bij aankomst.” De angst voor de dood en enge ziektes? Houdt de 2 mannen ook wekelijks bezig. En dan vooral ’s nachts. “Als ik ’s nachts wakker word met hoofdpijn, dan denk ik: hersentumor. Als ik overdag hoofdpijn heb, dan heb ik gewoon hoofdpijn”, vertelt de neuropsycholoog. Ondertussen is er in het publiek gegrinnik te horen. Die angst in de nacht is volgens Scherder te verklaren: dan is het controlesysteem niet zo actief.

#Geweldig

“Ik kom er niet vanaf”, geeft Van Nieuwkerk toe. “Ook niet hoe ouder ik word.” Uiteindelijk concluderen de 2 op dezelfde manier om te gaan met hun angsten: het vermijden ervan. Op Twitter stromen ondertussen de positieve commentaren over het doorbreken van het taboe binnen: ‘Chapeau!’, en, ‘wat een geweldig gesprek’, klinkt het.

Wat een geweldig gesprek tussen Matthijs en Scherder over hun persoonlijke angsten!!

Sterk om ook eens zo eerlijk een zwakke kant van je te tonen! Ze hebben het er(nog)niet over, maar ik vermoed dat ze eeuwig aanwezige angst voor verlies van dierbaren beslist ook kennen! #DWDD — jennie bleijenburg (@republiektrien) February 24, 2020

Angst hoort bij het leven. Maar niemand praat er over en daardoor kan angst een fobie worden. Dus chapeau voor dit taboedoorbrekend gesprek tussen Matthijs van Nieuwkerk en Erik Scherder! #dwdd — Inge Klinkert (@ingeklinkert) February 24, 2020

Groots interview Matthijs met professor Scherder, chapeau, voor jullie beiden. Voor prof. Scherder: door uw enthousiaste manier van presenteren, is uw interessante wetenschap voor mij en vele anderen begrijpelijk en toegankelijk geworden. Vergeet u dat svp niet en blijf uzelf. — Steeman (@Steeman8) February 24, 2020

Wow! Professor “Brain” neuropsycholoog Erik Scherder heeft ook fobieen en angsten.Bijvoorbeeld angst om op de snelweg te rijden, vliegangst en angst om negatieve recensies te krijgen. Legt hij uit bij #DWDD. Moet zijn nieuw tv programma #ErikScherderlaatzichnietkisten echt zien. — Pedro Karg (@PedroKarg) February 24, 2020

#dwdd wat ontzettend goed dat angststoornissen op deze wijze worden besproken. Laat het een stimulans zijn om voor de vele vele mensen die hier aan lijden en zich hiervoor schamen, hulp en therapie te zoeken. — Robert Klarenberg (@PKlarenberg) February 24, 2020

Mooie uitzending van #dwdd gezien met Erik Scherder over angsten. Tafeldame @RoosMoggre is wat mij betreft degene die het stokje van Matthijs mag overnemen. — Erik Visser #FBPE (@ErikWVisser) February 24, 2020

Prachtige uitzending!! Alle gasten waren geweldig! #dwdd — Kristel (@KristelDark) February 24, 2020

Deze uitzending had de hele avond mogen duren #ikdraaidoor #dwdd — Ilonka Leenheer (@IlonkaLeenheer) February 24, 2020

Erik Scherder en Matthijs bespraken o.a hun angst voor vliegen, de dood en autorijden. “Ik heb al 35 jaar niet op de snelweg gereden”, aldus Matthijs. #DWDD⁰https://t.co/xpZwfGfyUl pic.twitter.com/vZfZiChBtW — DeWereldDraaitDoor (@dwdd) February 24, 2020

Op Twitter zijn er niets anders dan lovende woorden te lezen over de tafelgasten. Je kunt de aflevering online terugkijken met onder andere Jan Terlouw, Ramsey Nasr, Hermine Deurloo, Steve Gadd, Alain Clark en Roos Moggré.

Libelle’s vlogger dokter Rutger legt uit wat je kunt doen tegen stress:

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Twitter. Beeld: Benjamin Kamps