Openhartige George Clooney over zijn late vaderschap: "Alles veranderde"

George Clooney (58) werd in 2017 vader van tweeling Alexander en Ella. Iets wat hij zelf nooit meer had verwacht, vertelt hij in een interview.

“Ik had niet verwacht dat ik op dit punt in mijn leven nog kinderen en een vrouw zou krijgen, maar toen stapte Amal mijn leven binnen”, zegt George tegen Sky News. “Alles veranderde, op een prachtige en onverwachte manier.”

Advertentie

Geen spijt

In 2015 trouwde George met Amal en in 2017 werden hun zoon en dochter geboren. De acteur zegt dat hij er geen spijt van heeft dat hij pas laat vader is geworden. “Ik ga gewoon mee in de richting waar mijn leven mij brengt. Ik heb altijd hard gewerkt en ik geloofde ook dat ik dat moest doen. Er zijn genoeg dingen die ik anders had willen doen, maar als het dan uiteindelijk zo afloopt, dan denk ik dat dat nodig was.”

Grapjassen

In een eerder interview met Today vertelde George trots over zijn tweeling: “Het zijn gelukkige kinderen. Ze lachen veel. En ze halen al grapjes uit. Zo smeren ze pindakaas op hun schoenen, zodat het op poep lijkt. Dat vinden ze grappig.”

ABC opzeggen

Ella en Alexander zijn net 2 jaar geworden. “Je begint nu echt hun persoonlijkheden te zien. Mijn dochter zegt: ‘Ga zitten!’ en Alexander gaat dan braaf zitten. Het zijn 2 compleet tegengestelde persoonlijkheden, maar ze zijn leuk en slim. Ze kunnen al het ABC opzeggen, in het Italiaans en in het Engels!”

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Sky News, Today. Beeld: ANP