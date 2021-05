We zijn begonnen! Het Eurovisie Songfestival 2021 in Ahoy Rotterdam is van start gegaan. De opening van de eerste halve finale zit erop en wat ging het goed!

Nederlanders die voor de buis zitten te kijken laten op Twitter massaal weten hoe trots ze zijn.

De eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival werd dinsdagavond geopend met een spetterend optreden van onze eigen Songfestival-winnaar Duncan Laurence. Wat klonk het goed én wat zag het er goed uit, vond de Nederlandse kijker. Zo schrijft een Twitteraar: “Nederland laat even zien wat het audiovisueel kan. Knalt van het scherm!”.

De hosts

Daarna was het de beurt aan de vier hosts, Chantal Janzen, Edsilia Rombley, Jan Smit en Nikkie de Jager om het podium op te gaan en de kijker welkom te heten. Nederland keek hier met samengeknepen billen naar, want komt dat Engels er wel vloeiend uit? En of! De vier stellen niet teleur. Zo schrijft een Twitteraar: “Het Engels zit er wel lekker in hoor bij ‘onze’ presentatoren. Het jaar extra bij de nonnen in Vught heeft zijn vruchten afgeworpen”. Een ander laat weten: “Wat zijn ze goed!” De kijker valt al helemaal van zijn stoel wanneer Chantal Janzen een aantal zinnen in vloeiend Frans uitspreekt.

Nationale trots

Al met al zit Nederland apetrots te kijken naar de opening van het Songfestival. Op Twitter wordt geschreven: “Toch wel eventjes trots om Nederlands te zijn nu” en “Hoi wij zijn Nederland, we rocken dit event wel even”.

Toch wel eventjes trots om Nederlands te zijn nu, nu al zo gaaf en trots op onze presentatoren #Eurovision — Lisanne⚡️ (@LisannexHx) May 18, 2021

Hoi wij zijn Nederland, we rocken dit event wel even. #eurovision — Sebastiaan Verschuren (@sverschuren) May 18, 2021

Aan de opening en de productie ligt het niet hè?! 🤩 #Eurovision — Erik van Roekel (@erikvanroekel) May 18, 2021

Nederland laat even zien wat het audiovisueel kan. #Eurovision knalt van het scherm! Bravo #npo #nos #avrotros en alle samenwerkende facilitaire bedrijven. — Jacob de Vries (@jacobdevries) May 18, 2021

AAHHH ZE ZIJN ZO GOED!! #eurovision — Bo (@twinkelpoes) May 18, 2021

Je kunt er veel over zeggen, maar deze opening was gewoon prima op orde. Geen overdreven gedoe en de vaart zit er meteen prima in! #eurovision #esc2021 #openup — Rick van Leeuwen (@RickvLeeuwen93) May 18, 2021

Het Engels zit er wel lekker in hoor bij ‘onze’ presentatoren. Het jaar extra bij de nonnen in Vught heeft zijn vruchten afgeworpen. #esf21 #songfestival #Eurovision — Oscar (@oscarappeldoorn) May 18, 2021

“Hallo Nederland!” Dit ziet er toch wel érg strak uit hoor. Nogmaals: klasse dat de NPO gewoon Chantal (veruit de beste in Nederland voor deze grote tv-klus) leent van RTL en dus buiten de eigen gelederen kijkt. #esf21 #songfestival #eurovision2021 #Eurovision pic.twitter.com/DwRNRdHUKw — Ron Vergouwen (@RonVergouwen) May 18, 2021

Bron: AVROTROS, Twitter. Beeld: Brunopress.