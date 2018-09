Operazangeres Maria Fiselier verrast kijkers van 'Beste Zangers' met dít fragment

Als je Maria Fiselier hoort zingen dan weet je niet wat je hoort. Want deze vrouw kan opera zingen zoals er maar weinig kunnen.

Ze doet dit jaar mee aan ‘Beste Zangers’, het programma dat gepresenteerd wordt door Jan Smit.

En na 11 jaar is gisteren toch wel een van de meest opvallende nummers gezongen in het programma. De normaal wat brave zangeres zong opeens een stoer rapnummer van Eminem. Haar collega’s konden niet geloven wat ze zagen. Want ze deed het vlekkeloos.

De positieve reacties van fans stromen dan ook binnen:

WoW knap hoor @MariaFiselier toprap uit de operacomfortzone #bestezangers — Rob van Baars (@rvbaars) 22 september 2018

Dit is toch de verrassing van de avond 🎤🎤 #Maria #bestezangers — Mariska (@Mariska1970) 22 september 2018

Een ander mooi moment uit de uitzending, dat in het teken stond van YouTube-ster Davina Michelle, was toen Lee Towers het nummer What About Us van Pink zong. Ook redelijk uit zijn comfort-zone.

Bekijk hier het veelbesproken fragment van Marie:

Bron: AD. Beeld: Twitter