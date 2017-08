Opgelicht worden door je 'schoonzus' op Whatsapp: zó makkelijk kan dat gebeuren

We worden er vaak genoeg voor gewaarschuwd en toch gebeurt het meer en meer: oplichting via Facebook en Whatsapp. De Fraudehelpdesk waarschuwt nu nogmaals, omdat de oplichters steeds slimmer te werk gaan. Rob (53) trapte erin, toen zijn schoonzus hem via Facebook vroeg om haar uit de brand te helpen.

Oplichters proberen via Facebook en Whatsapp geld binnen te halen met nepberichtjes. Ze doen zich voor als een vriend of familielid en vragen je om hulp. De Fraudehelpdesk zegt tegen NOS dat er dit jaar al voor zo’n 15.000 euro mensen zijn opgelicht op deze manier. En dat terwijl dat bedrag in heel 2016 nog zo’n 14.000 euro was.

Nepaccount

Maar waarom trappen we in die trucjes van oplichters, terwijl we er vaak genoeg voor gewaarschuwd worden? Omdat ze echt slim te werk gaan. Ze maken een nepaccount aan en doen zich voor als een van je vrienden. En dat doen ze heel erg goed. De 53-jarige Rob vertelt tegen NOS hoe hij werd opgelicht via Whatsapp. Hij kreeg een appje van zijn schoonzus, tenminste, dat dacht hij. “Ik kreeg een foto van haar op een terras met een wijntje, en ze vroeg hoe het met mij was. Ze vroeg ook naar de cursus die ik geef, en ze zei dat ze eens mee wilde doen.”