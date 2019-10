Broer van opgepakte Josef B. doet boekje open: "Ze zaten in een sekte"

De 58-jarige klusjesman Josef B. die woensdag opgepakt werd, kende de vader van het gezin te Ruinerwold waarschijnlijk al langer dan gedacht. De mannen zouden volgens bronnen samen in een Oostenrijkse sekte hebben gezeten. Dit meldt De Stentor donderdag.

In het Drentse Ruinerwold werd dinsdagochtend een gezin uit een afgesloten kleine ruimte onder een boerderij gehaald door de politie. De familie verbleef er 9 jaar in complete afzondering van de buitenwereld.

Connecties

Donderdag wordt naar buiten gebracht dat de mannen nog meer connecties hadden. Zo hadden zowel de vader van het gezin als Josef B. een grote passie voor bouwen en handelden ze in houten meubels en speelgoed. In de tijd dat ze in Hasselt woonden, waren ze zelfs buren.

Oostenrijkse sekte

De Stentor spreekt Franz, de broer van Josef, over de arrestatie. Hij had niet direct door dat de gearresteerde klusjesman zijn broer was, vertelt hij. “Pas toen ik meer details over de zaak vernam en de leeftijd van de verdachte hoorde, wist ik dat het om Josef ging’’, vertelt de broer van Josef B.

Vriendschap

Hij vertelt dat zijn broer in de jaren 90 een Nederlander ontmoette in een Oostenrijkse sekte. Naar alle waarschijnlijkheid is dat de vader van het gezin uit Ruinerwold. “De vriendschap duurde voort nadat ze uit de sekte waren getreden”, verklaart broer Franz.

Vriendenbezoek

“Ik meen me te herinneren dat Josef eind jaren 90 of begin 2000 regelmatig met vrouw en dochters die vriend bezocht. Hij had een gezin met 7 of 8 kinderen. In 2006 of 2007 liet Josef vrouw en kinderen achter en ging hij definitief naar Nederland. Zijn dochters, inmiddels volwassen, probeerden in 2017 tevergeefs contact met hem te krijgen”, verklaart Franz.

Geen contact

Franz heeft zelf ook al tijden geen contact meer met zijn broer, verklaart hij aan de krant. “Toen een andere broer van ons hem belde om te zeggen dat onze vader was overleden, zei hij doodleuk dat het hem niet interesseerde. Hij kwam dan ook niet op de begrafenis. Toen moeder anderhalf jaar terug ook overleed, kwam Josef evenmin opdagen”, aldus de broer.

Bron: De Stentor. Beeld: ANP