Acteurs Bilal Wahib en Oussama Ahammoud, bekend van de serie Mocro Maffia, liggen behoorlijk onder vuur. Dinsdag hebben de mannen tijdens een livestream op Instagram een minderjarige jongen gevraagd om tegen betaling zijn geslachtsdeel te laten zien. Beide acteurs zijn inmiddels vrijgelaten na hun verhoor, en donderdagavond schuift Bilal als gast aan in Beau.

Op social media regent het ontstelde en verontwaardigde reacties op dat nieuws.

Woensdagavond werd het voorval uitgebreid besproken in Op1. Daar was acteur, schrijver en docent Abbie Chalgoum te gast, die eerder een rake video over de heren maakte die volop gedeeld werd. “Waarom? Voor de likes, de humor? Jullie zijn verantwoordelijk voor zijn pijn en leed nu. Hij moet het gaan doorstaan. Een kind”, zegt hij aangedaan in zijn boodschap.

Pijn

In Op1 vertelt Abbie aan tafel dat hij niet kon geloven dat dit gebeurde. “Het deed zo veel pijn. Een twaalfjarige jongen die onder druk van twee bekende Nederlanders waar je naar opkijkt dit doet”, vertelt hij aan tafel. “De jongens zijn een voorbeeld voor velen. En dan misbruik je je positie om een grap uit te halen.” Zowel tafeldame Carrie ten Napel als Abbie zijn zichtbaar aangedaan als ze er samen over praten.

Bilal Wahib doet zijn verhaal in Beau

Donderdagochtend kwam het nieuws naar buiten dat Bilal die avond zijn verhaal gaat doen in Beau. Het is direct het gesprek van de dag op social media, en zowel de hashtags #Beau als #Bilal zijn in een mum van tijd trending topic. En niet in positieve zin. Aan alle kanten wordt vol ongeloof op de aankondiging gereageerd. “Onbegrijpelijk dat hij alsnog een podium krijgt”, klinkt het. Kijkers roepen dan ook op de uitzending vanavond niet aan te zetten.

‘Doe dit niet’

De vraag rijst al snel of het de zender allemaal om de kijkcijfers te doen is. Op1-presentatrice Talitha Muusse laat op Twitter weten dat ze het dan ook allesbehalve kan begrijpen dat Bilal Wahib mag aanschuiven bij Beau van Erven Dorens. Ook kijkers vinden het de omgekeerde wereld; een dader die podium krijgt in plaats van het slachtoffer. “Een dreun in het gezicht van een minderjarig slachtoffer. Morgen weer excuses aanbieden? Kom op Beau, doe dit niet”, schrijft Saskia Noort. En de schrijfster is lang niet de enige die er zo over denkt:

Vroeger moest je op de blaren zitten als je een grote fout had gemaakt. Nu wordt je aangepraat dat ‘jouw kant van het verhaal’ er ook toe doet en krijg je een talkshow podium als cadeautje. Ik snap het vanuit kijkcijfer-logica, maar trust me dat is geen gezond verstand #beau — Talitha Muusse (@talithamuusse) March 25, 2021

Beste @BeauvanED ik weet niet of het waar is, maar als het zo is, wil jij alsjeblieft #bilalwahib niet uitnodigen in je show? Ik weet dat kijkcijfers belangrijk zijn, maar nu even niet. Zijn spijt kan hij betuigen in de rechtbank, niet in jouw show. Alvast bedankt. #Beau — G. Indira Reynaert (@GIndiraReynaert) March 25, 2021

Is het misschien een idee om vanavond massaal NIET naar de uitzending van Beau te kijken? Of is nieuwsgierigheid en sensatiezucht belangrijker? — Stifmeister (@Marssieboy1968) March 25, 2021

Ik vind je een top gozer , #beau maar om een #bilalwahib een plek aan je tafel te geven ?Praat liever met ouders die hun kind zijn verloren door dit soort praktijken van daders. Daar bereik je meer mee, dan een zelfbenoemde, BN-er die Sorry zegt ,op aanraden van zijn advocaat — T’sMe (@TsMe20) March 25, 2021

Waarom aandacht voor #bilalwahib in een talkshow? Waarom drukte over zijn carrière?

Ik zou kiezen voor meer aandacht voor slachtoffer(s) en hun ouders! Dit is gewoon walgelijk! https://t.co/kD8vGcKnVU via @telegraaf — Richard (@richardstwitz) March 25, 2021

Ik kijk vanavond niet naar Beau. Bilal Wahib te gast, waarom?! — Lisanne (@LisanneRie) March 25, 2021

Nee, #beau gewoon, nee. Enig idee wat het met het slachtoffer kan doen nu hij door heel Nederland bekeken is?? #gewoonnee #beau Wacht in iedergeval totdat er meer bekend is. — Eric van Dommelen (@wijkagentericlz) March 25, 2021

Een dreun in het gezicht van een minderjarig slachtoffer. Morgen weer excuses aanbieden? Kom op @beau, doe dit niet. ‘Bilal Wahib doet verhaal in talkshow Beau’ https://t.co/ksfP3vhM9Q via @telegraaf — Saskia Noort (@saskianoort) March 25, 2021

ik hoop écht dat de redactie van Beau eerst bij slachtoffer en familie hebben gecheckt of die er oke mee zijn en dat ze niet zoals ik vrees enkel voor de kijkcijfers Bilal een podium geven — Pleun (@pleunu) March 25, 2021

Bron: Twitter. Beeld: Brunopress