Ophef om gast in kerstuitzending 'Mensen met M'

In de 3e ‘gezellige’ kerstuitzending van Mensen met M was IS-meisje Laura H. uit Zoetermeer te gast. Margriet van der Linden interviewde haar in een kerstige villa over het kalifaat – zonder de gruweldaden van de IS te belichten. En dat zorgde voor een storm aan kritiek.

In de aflevering van woensdagavond wordt verteld hoe Laura H, die overigens niet volledig in beeld komt, afreisde naar het kalifaat van IS met haar man Ibrahim. In 2016 vluchtte ze terug naar Nederland met haar kinderen. Hier werd ze veroordeeld voor het voorbereiden van terroristische misdaden.

Pijnlijk

Twitter en politici zetten zich direct af tegen de uitzending. Ook de presentator van Keuringsdienst van waarde, Teun van de Keuken, neemt nu afstand van het interview van zijn eigen zender KRO-NCRV: “Vreemd, als presentator van journalistieke programma’s voor deze omroep vind ik dit pijnlijk, onbegrijpelijk en niet te verdedigen”, schrijft hij op Twitter.

Vreemd, Als presentator van journalistieke programma’s voor deze omroep vind ik dit pijnlijk, onbegrijpelijk en niet te verdedigen. https://t.co/truXgfBv23 — Teun van de Keuken (@Teunvandekeuken) December 26, 2019

Vergeven

De presentator krijgt complimenten voor zijn uitspraak. “Goed dat je je hierover uitspreekt”, wordt er gereageerd. Maar Eveline de Vletter, de maakster van het programma, snapt niks van Van de Keukens tweet: “Hoi Teun, ik heb dit programma gemaakt en begrijpt de verbolgenheid niet. De keuze voor een gast over een onderwerp dat dit jaar zeer aanwezig was; het afreizen van ‘jihadbruiden’. Onze keuze was: het uitzonderlijke verhaal van iemand wiens jeugd zó dramatisch verliep.” Een woordvoerder laat nog weten de vergevingsgezindheid te willen laten zien, dat volgens de zender past in de tijd van het jaar.

Negeren van slachtoffers

Hans Laroes, tot vorig jaar hoofdredacteur bij KRO-NCRV, verzette zich tegen De Vletter op het platform. “Het is de setting. Het is nagenoeg kritiekloos. Het is de timing. Het is de afweging (8 mensen in totaal voor in de kersttijd – En dan zo iemand??) Het is het totaal negeren van slachtoffers. Het is… etc., etc.”

Laura H. (bekend als het kalifaatmeisje) had ondanks het gevaar in Syrië en Irak, tóch contact met haar vader. #MensenmetM pic.twitter.com/GVUEa3inMY — KRO-NCRV talkshow (@KRONCRVtalkshow) December 25, 2019

De kijker strafte de 4e en laatste aflevering van de kerstreeks van Mensen met M genadeloos af. Die uitzending noteerde namelijk een laagterecord. Daarin waren Inez Weski, advocaat van Ridouan Taghi, en actrice/regisseur Halina Reijn te gast.

Bron: Twitter, Mediacourant. Beeld: KRO-NCRV