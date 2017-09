Ophef over kinderprogramma dat ‘ongepaste tekeningen’ laat zien

‘Maya de Bij’ is een populair programma voor kinderen, dat gaat over de levens van schattige bijtjes.

Toch is een bezorgde moeder iets vreemds opgevallen. Ze ontdekte namelijk dat er op de achtergrond van de tekenfilm meerdere vreemde tekeningen te zien waren.

Oei

Het gaat om een schets op een boom. Er is duidelijk een penis op de stam getekend. Moeder Chay Robinson kan het niet geloven. Op social media schrijft ze: “Dit kan toch niet. Ik vind het ongepast dat dit voorkomt in een kinderserie.”

Niet om te lachen

De tekenaars van het programma krijgen nu een stortvloed aan kritiek over zich heen. Maar ook Chay krijgt via social media commentaar. Sommigen vinden dat ze zich aanstelt en dat ze er niet zo zwaar aan moet tillen. “Mensen zeggen dat ik overdrijf. Maar ik ben een moeder. Voor volwassenen is dit grappig, dat begrijp ik. Maar er is absoluut geen reden waarom dit moet voorkomen in een kinderserie.”

