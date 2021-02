Zoals dat gaat, werd op de geboorteakte van Archie de naam van vader Harry (36) en moeder Meghan Markle (39) vermeld. Maar nu, bijna twee jaar later, is Meghans naam verdwenen.

Op de akte stond ‘Rachel Meghan, Her Royal Highness The Duchess of Sussex’, maar later zijn haar namen van de papieren geschrapt. Er staat nu enkel: ‘Her Royal Highness The Duchess of Sussex’. En bij Harry is de titel ‘Prince’ toevoegen aan de akte.

Onverwachte actie

De ontdekking veroorzaakte afgelopen weekend veel ophef, omdat niemand snapt waar de beslissing vandaan komt. Is het een sneer naar de koninklijke familie? Heeft het iets te maken met de breuk met William en Kate?

Maar nee: het was blijkbaar niet haar eigen keuze. Een woordvoerder reageert: “De naamsverandering op de officiële documenten uit 2019 werd gedicteerd door Het Paleis. Dit was niet op aanvraag van Meghan, de Hertogin van Sussex of de Hertog van Sussex.”

“Britse bladen en hun zogenaamde ‘experts’ verdraaien het verhaal tot een gecalculeerde sneer naar de familie, en suggereren dat Meghan naamloos zou willen zijn op de geboorteakte van haar kind. Het zou hilarisch zijn, was het niet beledigend geweest.”

Buitengewoon

Waarom het Britse koninklijke paleis (lees: Queen E.), deze verandering liet doorvoeren is nog niet duidelijk. “Het is buitengewoon”, aldus Lady Colin Campbell, die de wijziging ontdekte, in de Britse krant The Mirror. “Het roept allerlei vragen op over wat de Sussexes dachten toen ze die wijziging doorvoerden.”