Ophef over smakeloze reacties op ziekenhuisopname van Barbie

De Haagse realityster Samantha De Jong werd vanmorgen met loeiende sirenes naar het ziekenhuis gebracht.

Hoewel er nog niks officieel bekend is over haar toestand, gaan er op Twitter smakeloze speculaties rond over de reden van haar ziekenhuisopname. Barbie zou na een noodoproep met de ambulance zijn afgevoerd naar het ziekenhuis. Wat de blondine mankeert is nog niet duidelijk, maar volgens een bron gaat het om ‘een zeer ernstige situatie’. Michael, de ex van Barbie, zou inmiddels vanuit Spanje onderweg zijn naar Nederland om haar bij te staan. Het huis in Scheveningen waar Samantha woont is door de politie geruime tijd met linten verzegeld.

Voor de kinderen

Michael zal de komende tijd voor hun kinderen Angelina en Milano zorgen. “Ik stap net het vliegtuig uit nadat ik vanochtend telefoon kreeg dat ik zo snel mogelijk naar Nederland moest komen. Gelijk heb ik een ticket geboekt, ik heb niet eens een onderbroek mee.” Over zijn kinderen zegt hij: “Het gaat goed met ze. Ik wil zo snel mogelijk naar ze toe. Voor de kinderen wil ik er gewoon zijn. Zolang ze mij nodig hebben, ben ik er voor ze. Ik ga mij nu laten inlichten in welke staat Samantha is en wat er precies allemaal is gebeurd.” Veel concreets weet hij ook niet over de situatie te zeggen. “Ik kan ook niets over haar situatie vertellen, het is mijn ex, haar ouders weten meer.”

‘Nagel gebroken’

Het nieuws rondom Barbie heeft op social media voor de nodige reacties gezorgd. Hoewel veel mensen de realityster een hart onder de riem steken, zijn er ook veel mensen die grapjes maken over de oorzaak van haar ziekenhuisopname. ‘Waarom ligt een speelgoedpop in het ziekenhuis?’, ’lekkend implantaat’ en ’scheur in het sterretje’: het is slechts een greep uit de reacties van twitteraars.

Wie is #Barbie en waarom ligt een speelgoedpop in t ziekenhuis? Kan daar wel geld geen ipv de ouderen met luiers?! Achterlijk land leven we in — Bertus Kleiboer (@BertusKleiboer) 12 januari 2018

Ontstoken silicoontjes? Of nieuwe realityserie ‘Barbie en dr Bernhard tussen de witte jassen’? Realityster Barbie met spoed opgenomen in ziekenhuis https://t.co/LnrfbfE78T — Max Joling (@MaxJoling) 12 januari 2018

Voorpagina Telegraaf, Barbie naar een ziekenhuis. Who gives a fuck. — Rood Loeder ❌ ❌ ❌ (@RoodLoeder) 12 januari 2018

Andere mensen nemen het weer voor haar op:

Terwijl Samantha de Jong (Barbie) met gillende sirenes naar het ziekenhuis is afgevoerd en haar huis door de politie is afgezet met linten, maakt Twitter grapjes over haar uiterlijk en intelligentie. Bewijst vooral dat je hoogstens hetzelfde IQ hebt als wat je haar toeschrijft. — Rik de Jong (@Jongderik) 12 januari 2018

Die reacties🤤 Hoezo moet je je zo gedragen op twitter? Ben je dan zelf zo ongelukkig? Heb je geen leven? Of ben je gewoon tuig? #Barbie #ziekenhuis #veelsterkte — Nensiepensie (@Nensiepensie) 12 januari 2018

Ongeacht wat je ook van Samantha mag vinden, je maakt geen grappen over iemand die met spoed naar het ziekenhuis is vervoerd. Respect is bij sommige ver te zoeken #Barbie — Carola (@DutchLittleOne) 12 januari 2018

Heel erg voor Samantha de Jong / Barbie dat ze in het ziekenhuis ligt. Die heeft al zoveel meegemaakt. Sommige comments hier zijn echt walgelijk. Ik hoop dat die mensen allemaal met hun koude blote voeten op een berg legoblokjes gaan staan. — Sandy 🌙 (@passion2create) 12 januari 2018

Bron: Twitter/Facebook. Beeld: Brunopress