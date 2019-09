Gronings meisje krijgt geen gehoor op hulplijn 113 en pleegt zelfmoord

Een familiedrama in Groningen heeft deze week voor veel ophef gezorgd. Een meisje uit Winschoten belde voordat ze een einde aan haar leven maakte 3 keer naar de hulplijn met het nummer 113, maar dat nummer blijkt helemaal niet te bestaan.

Het noodnummer 112 is bij iedereen bekend en ook de zelfmoordpreventielijn 113 wordt steeds bekender. Toch blijkt het merendeel van de Nederlanders niet goed geïnformeerd te zijn. Het nummer is niet bereikbaar op 113, maar alleen via 0900-0113.

Noodnummer

Voordat het meisje zelfmoord pleegde belde ze 3 keer naar het noodnummer 113, maar kreeg toen te horen dat het nummer niet bereikbaar was. In een interview met RTV Noord zegt haar vader daarover: “Dat nummer bestaat dus helemaal niet. Dat is ons niet verteld.” Ze stuurde haar beste vriendin zelfs nog een berichtje dat het nummer niet werkte, maar dat las zij pas de volgende dag. Haar vriendin kreeg toen geen contact met haar en toen er ook in de woning niet open werd gedaan, trapte de politie de deur in. Ze troffen het meisje daar aan, maar toen was ze al overleden.

Misleidend

De familie is heel verdrietig en boos om het feit dat ze het nummer 113 niet kon bereiken. Ze hadden met hun dochter afgesproken dat ze dit nummer altijd kon bellen. Ze belde die nacht niet naar haar ouders. Om ervoor te zorgen dat mee mensen het juiste nummer kunnen, is de vader de Facebookpagina Redeenmensenleven begonnen. “113 insinueert een lijn voor spoedeisende hulp te zijn en dat is misleidend. Je zou denken dat het een gratis nummer is. Maar jongeren zonder beltegoed kunnen dit nummer niet bellen”, zegt hij daarover in het gesprek met RTV Noord.

Miscommunicatie

De organisatie 113 heeft ook gereageerd en zegt het “triest, tragisch en verschrikkelijk” dat er een miscommunicatie is ontstaan rond dit nummer. Volgens de woordvoerder proberen ze al langer om van 113 het nummer te maken, maar dat ligt ingewikkeld omdat dat op Europees niveau geregeld moet worden.

Bron: AD.nl. Beeld: iStock