Deze opleiding wordt ineens een stuk populairder dankzij gebarentolk Irma

BN’er

Inmiddels is Irma niet meer weg te denken bij de persconferenties van premier Rutte. Ze werd aangesteld als gebarentolk voor de persconferenties rondom corona omdat ze toevallig in Den Haag woonde. Dat er zo veel bekendheid bij haar taak zou komen kijken, had ze niet verwacht. Op al die bekendheid zat ze dan ook niet per se te wachten. BN’er zijn leek haar niets voor haar. Waar ze dan wel weer blij mee was, is het feit dat door haar aanwezigheid op televisie ze de mogelijkheid had om meer aandacht te genereren voor het vak van gebarentolk en voor kwetsbare groepen zoals doven.

Nederlandse gebarentaal

Dat dat is gelukt, is wel gebleken bij de opleiding Nederlandse gebarentaal. Ieder jaar mogen 50 studenten beginnen aan deze hbo-bachelor in Utrecht. Er werd in april al verwacht dat er dit jaar meer aanmeldingen zouden komen dan normaal. Het is nog niet duidelijk hoeveel studenten zich precies hebben aangemeld voor de opleiding, volgens een zegsman. Wel zou het iedereen bij de opleiding opvallen hoe vaak er gebeld wordt en er vragen worden gesteld. Er is wel degelijk meer aandacht voor het vak dan ooit.

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.