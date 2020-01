Oplettende kijkers spotten 'Amalia' in publiek van Jinek

Eva Jinek was natuurlijk het stralende middelpunt van haar talkshow ‘Jinek’, maar er was nog een dame die op de nodige aandacht kon rekenen. Achter Eva in het publiek zat namelijk een meisje die sprekend op Amalia leek.

Het duurde dan ook niet lang voordat Twitteraars zich begonnen af te vragen of het echt de kroonprinses was die in het publiek zat.

Advertentie

Ook Máxima?

Voor de kijkers linksachter Eva, zat een meisje met lang blond haar dat volgens kijkers wel erg veel weg had van de dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima. En daar bleef het niet bij, want sommige mensen dachten óók Máxima in het publiek te spotten. Kijk en oordeel zelf:

Zit #amalia in het publiek? Bij 1e Jinek pic.twitter.com/fq5Vhv9oyv — Martin van Onassis (@OnassisVan) January 4, 2020

Huh ben ik nou gek of zit bij #jinek #amalia lings en rechts (van af tv gezien) van jinek lijkt wel #maxima wel super leuk als hun het zouden zijn #rtlboulevard — Thyrza (@VampireLady1) January 3, 2020

Bravo Eva! #Jinek en héérlijk zonder die ellendige reclame. Leuk dat #amalia achter je zat in het publiek — Rebecca Driessen (@MamaLisaNoah) January 3, 2020

De #AIVD moet even de look-a-like van #amalia contacten. Heeft de echte #amalia straks ook eens een dagje rust. Tribune bij #Jinek — Nicky Weber (@NickyWeber) January 3, 2020

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Twitter. Beeld: ANP