Verkoop jij regelmatig je spullen op Marktplaats? Dan doe je er goed aan om voortaan extra op te letten: er zijn namelijk aardig wat criminelen actief die Marktplaats-verkopers oplichten via valse betaal-apps.

Volgens de politie zijn er al honderden mensen met dezelfde truc opgelicht.

Zo werkt het

Criminelen bieden aan om via een betaalapp het geld over te maken. Wat de verkoper echter niet weet is dat het om een valse app gaat en dat er eigenlijk helemaal niks wordt overgemaakt. Om argwaan bij de verkoper te voorkomen beweren de oplichters dat ze bij een andere bank zitten, waardoor slachtoffers denken dat het normaal is dat er niet meteen geld op hun rekening staat.

Tips om fraude te voorkomen

Maar hoe kun je nu dergelijke fraude voorkomen? Volgens RTL Nieuws zijn er verschillende manieren om veilig je verkochte spullen te laten afrekenen.

1. Gebruik iDeal op Marktplaats

Marktplaats biedt sinds kort de mogelijkheid om spullen via iDeal te laten afrekenen. Dit werkt vrij simpel: je stuurt de koper via Marktplaats een betaallink met daarin de iDeal-betaling. Vervolgens krijg je een bevestiging als de betaling is verwerkt, en staat het geld de volgende dag al op je rekening. De kosten hiervoor variëren van 0,34 cent voor een betaling van 20 euro tot maximaal 0,50 cent voor grotere bedragen.

2. Stuur een betaalverzoek

Tegenwoordig heeft bijna elke bank wel een eigen app waarmee je betaalverzoekjes kunt versturen. Wil iemand iets van je kopen? Stuur dan een verzoek via de app van ING, Rabobank, Bung of het bekende Tikkie. Dit gaat heel makkelijk: je vult het bedrag in en stuurt het linkje vervolgens naar de koper. Diegene kan dan weer via zijn eigen bank-app betalen. Bij de meeste apps krijg je een melding als de betaling is verwerkt, waarna het vaak diezelfde of de volgende dag op je rekening staat.

3. Handel het af via PayPal

Heb jij een account bij Paypal? En degene die bij je koopt ook? Dan kun je ook gewoon via dit betaalplatform de verkoop afhandelen. Ook bij Paypal krijg je direct een melding als het geld op jouw account is bijgeschreven. Enige nadeel: voor zo’n betaling moet je wel 3,4 procent van het aankoopbedrag plus 0,35 cent betalen.

4. Gebruik de app Echt of Vals

Wanneer je zoiets groots als een wasmachine of een bed gaat verkopen, dan is het gebruikelijk dat de koper bij je langs komt en contant afrekent. Om er zeker van te zijn dat het geld dat diegene geeft echt is, kun je de app Echt of Vals van de Nederlandsche Bank gebruiken. Deze app analyseert via de camera van je telefoon of tablet de echtheidskenmerken van het biljet, zoals voelbare inkt, het watermerk en het hologram. Houd de telefoon enkele seconden stil en de app vertelt je of het biljet kunt vertrouwen. Ook wel zo fijn: de app is gratis te downloaden voor Android en iOS.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock