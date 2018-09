Opmerkelijk: Instagram is in de ban van de ‘ananasborsten-trend’

We hebben al heel wat bijzondere trends op Instagram voorbij zien komen, maar de ananasborsten-trend spant toch wel de kroon. Want waarom zou je half naakt gaan poseren met twee ananassen voor je boezem? Nou, omdat het hip is blijkbaar.

Volgens de Britse krant The Sun zijn ananasborsten hélemaal het ding op Instagram, en daar zouden ze best eens gelijk in kunnen hebben. De foto’s van ontblote bovenlichamen en ananassen vliegen je namelijk om de oren.

Wereldwijde trend

De ananasliefde lijkt niet voorbehouden aan een bepaald land, of een bepaalde streek. De vrouwen die de foto’s plaatsen, komen van over de hele wereld: van Brazilië tot Rusland, van Bali tot de Dominicaanse Republiek. Wij laten deze trend met liefde aan ons voorbij gaan…

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Vicuchonok (@vicuchonok) op 11 Sep 2018 om 11:23 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door YOU KNOW (@you_know_world) op 7 Sep 2018 om 7:42 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Новое Время STYLE (@style_nv) op 7 Sep 2018 om 5:48 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Alma Ströbaek (@almastrobaek) op 3 Sep 2018 om 8:54 (PDT)

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: The Tab. Beeld: iStock