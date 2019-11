Opmerking van kandidaat in ‘De Sleutel’ zorgt voor grote hilariteit onder kijkers

Beau van Erven Dorens heeft met zijn programma ‘De Sleutel’ opnieuw voor een aantal spraakmakende momenten gezorgd. Vooral het moment waarop één van de kandidaten, Sunil, voor de rechter moet verschijnen zorgt onder kijkers voor de nodige hilariteit.

Want hoewel de situatie van Sunil natuurlijk allesbehalve grappig is, weet hij met zijn onvoorspelbare opmerkingen toch weer wat luchtigheid aan de aflevering te geven.

Flinke problemen

In de eerste afleveringen veroverde Sunil al de harten van honderdduizenden televisiekijkers. Het werd al snel duidelijk dat de Zwollenaar met de nodige problemen kampt. Zo blijkt hij een enorm alcoholprobleem te hebben en loopt hij ook nog eens rond met flinke jeugdtrauma’s. Al deze problemen zorgen ervoor dat Sunil af en toe een beetje onvoorspelbaar uit de hoek komt.

Strafblad

In de aflevering van dinsdagavond was te zien dat de Zwollenaar voor de rechter moest verschijnen. Zijn klaagzang over het feit dat hij geen biertjes mee mag nemen naar de rechtszaal, kan op weinig sympathie rekenen. Maar de opmerking die hij daarna maakt, zorgt desondanks voor grote hilariteit. Wanneer de rechter Sunil uitlegt dat hij een strafblad van ‘maar liefst 25 pagina’s heeft’ reageert Sunil gevat: “Ja maar jullie schrijven alles zo uitgebreid dus dat is logisch, dat het er 25 zijn.”

Op Twitter duurt het niet lang voordat de reacties op Sunils opmerking binnenstromen:

Ik voel me echt een slechterik omdat ik elke keer zo moet lachen om Sunil terwijl het eígelijk helemaal niet grappig is.. #desleutel — Clautjepautje (@clautjepautje) November 19, 2019

‘ U zegt 25 paginas. Maarja weet je u schrijft alles zo uitgebreid’ #desleutel pic.twitter.com/ss2w0RYCcQ — Elizabeth Liesbeth Wander (@Lieswr94) November 19, 2019

Hahaha die sunil #desleutel…wat n vent. — winterinzicht (@zomerinzicht) November 19, 2019

Ahahahaha ik ga stuk om Sunil. Constant die piep af. #desleutel — Elizabeth Liesbeth Wander (@Lieswr94) November 19, 2019

Rechter: “U heeft een strafblad van 25 pagina’s” Sunil: “Ja maar jullie schrijven alles zo uitgebreid dus dat is logisch dat het er 25 zijn.” 😂😂 #desleutel — TV-kijkert (@ThijsH16) November 12, 2019

Bron: De Sleutel, Twitter. Beeld: RTL