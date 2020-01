Opmerking in 'Mr. Frank Visser doet uitspraak' zorgt voor hilariteit bij kijkers

Mr. Frank Visser en Viktor Brand stapten deze week weer in de auto om een hoogopgelopen conflict op te lossen. Dit keer een mislukte autoverkoop tussen Jan en Mary en autobedrijf G. Bos.

Jan en Mary ruilden hun Renault in voor een tweedehands Ford. Al toen het stel de garage uit reed bleek de auto zoveel gebreken te vertonen, dat ze na een week de Ford weer terugruilden voor hun oude auto. Garagehouder Gerrit beloofde uit coulance 200 euro terug te betalen, maar na een boos telefoontje van Mary kwam hij zijn belofte niet na.

Gerrit beweert dat Mary zich als een ‘heks uit Disneyland’ zou hebben gedragen aan de telefoon en daarom weigert hij ook maar 1 cent te betalen. Hoogste tijd dus dat mr. Visser op de rem trapt.

Aanbetaling

Na een zoektocht op internet vond Jan bij autobedrijf G. Bos. een cabriolet. Bij aankomst bleek het niet zo’n cabriolet te zijn, want het dak ging niet meer open. Maar ja, de aanbetaling van 100 euro was al gedaan en dus besloot hij binnen een halfuur zijn huidige auto maar voor een Ford K in te leveren. Maar ook díe auto bleek niet zo goed te zijn als Gerrit beweerde volgens het getrouwde stel. Gerrit wilde goede service verlenen en stelde voor de auto in te ruilen én 200 euro terug te betalen. Maar daar had Gerrit snel spijt van: Mary kafte hem af over zijn slechte auto’s.

1/3 verrot

Frank Visser wil weten: zijn de auto’s echt zo slecht als Mary beweert? Hij schakelt hiervoor een expert in om met hem mee te kijken naar de case. Want meneer Visser weet veel, maar bij auto’s heeft hij een beetje hulp nodig. Tot grote irritatie van Gerrit, want volgens hem weten de heren er helemaal niks van. 30 procent van een auto mag verrot zijn namelijk. Eh, dat vinden de twitteraars toch maar een vreemde opmerking.

Geen auto voor mij bij deze garage #mrfrankvisser ’n auto mag voor zoveel % verrot zijn haha — Lucienne 🚜 (@Dampen2018) January 23, 2020

Oh. De auto is maar voor 27% verrot. Ik neem hem! #mrfrankvisser — Robbie Grul (@Grulmeister) January 23, 2020

Ik vind het bijzonder. Zoveel % van een auto mag verrot zijn. Maar ik heb er ook geen verstand van. #mrfrankvisser — Maricha.v.Zutphen (@marichamg) January 24, 2020

Maar wat blijkt? De roestgradatie mag daadwerkelijk 30 procent zijn om de APK-keuring door te komen. Gerrit bleek volgens meneer Visser juist gehandeld te hebben en dus bleef er nog 1 groot irritatiepunt over: de belofte van Gerrit om de 200 euro bijbetaling terug te betalen aan het stel. Ondanks dat Gerrit gelijk had volgens Frank Visser, moet hij nog wel het geld teruggeven.

Bezem

Voor Gerrit was het vooral belangrijk om niet als een louche autohandelaar te worden neergezet en dus heeft hij volgens hemzelf gewonnen, ondanks de terugbetaling. Ook Jan en Mary zijn blij, want zij krijgen hun geld terug. De wonderen zijn de wereld dus nog niet uit: beide partijen in Mr. Frank Visser doet uitspraak zijn tevreden. “Dan zou ik zeggen: lekker op de bezem naar huis”, sluit Viktor af. Twitteraars weten niet wat ze horen: ‘Zei Viktor dat nou echt?’

Zei Viktor dat nou echt? Geef elkaar een hand en op de bezem naar huis😂😂 #mrfrankvisser — TV-kijkert (@ThijsH16) January 23, 2020

Op de bezem naar huis, Victor maakt hem gewoon😂 #mrfrankvisser — Pamela Koomen (@Blondie1412) January 23, 2020

En hop op de bezem naar huis😂 veeg me op #mrfrankvisser — Wen-d (@wen_dvm) January 23, 2020

Je kunt de aflevering online terugkijken.

Bron & beeld: SBS6