Opmerking Nathan zorgt voor hilariteit onder kijkers 'Wie is de mol?'

Na 5 afleveringen Wie is de mol? zijn er nog 6 spelers over. Tot grote vreugde van de kijkers hoort ook Nathan Rutjes daarbij. De vrolijke ex-profvoetballer is bij menig malloot favoriet vanwege zijn positiviteit.

Ook in de uitzending van afgelopen zaterdag werd weer duidelijk dat zijn glas altijd halfvol is.

Advertentie

Bijna goed

De kandidaten kregen een simpele 1e opdracht: in een groot hooiveld lagen verschillende telefoons. De afstanden tussen die mobieltjes vormden het telefoonnummer van presentator Rik. Op 1 getal na hadden de kandidaten het juiste nummer bij elkaar gevonden. Rik vertelt hen het slechte nieuws, waarna hij zegt: “Maar ik laat jullie achter met een goed gevoel, want het was bijna goed.”

Compliment

Daar hebben de kandidaten natuurlijk precies niks aan, maar Nathan bekijkt het van de positieve kant: “0 euro in de pot, maar ik moet eerlijk zeggen dat we dit na de executie van Johan als team fantastisch hebben gedaan. Ik ben trots op de ploeg, omdat ik vind dat we echt goed hebben samengewerkt, en we kregen zelfs een compliment van Rik”, zegt hij met een grote glimlach.

En dat kunnen twitteraars wel waarderen.

0 euro erbij in de pot.

“Maar ik moet zeggen dat we dit als team fantastisch hebben gedaan.” Nathan Rutjes. Wat een vent.#widm #moltalk #widm2020 — Corrado (@corradofr_) February 15, 2020

Als de hele wereld in de fik staat, is Nathan nog steeds positief 💖💖 #widm — Lianne van Veen (@Liedje87) February 15, 2020

Kunnen we Nathan minister president maken? Wat een positieviteitsgoeroe. Geen reet verdiend, maar hij is trots op zijn ploeg. Heerlijk! #moltalk #widm — Gaby (@GabyGerritsen) February 15, 2020

#widm Mag ik Nathan adopteren? Wat een ongelooflijk mooi positief mens! (Ook al zou hij de Mol zijn). — Ingrid (@IngridAngel3) February 15, 2020

Nathan is misschien niet de mol, maar wel de winnaar van mijn hart #widm — Mayke Bronkhorst (@disgvises) February 15, 2020

Het moment dat je een compliment van Rick krijgt, heb je eigenlijk ook gewonnen

aldus Nathan#widm #widm2020 #moltalk — Carline (@C_Carline_E) February 15, 2020

Eind vorig jaar vroegen we paragnost en medium Mireille van Rijn wat er zou gebeuren in ‘Wie is de mol?’. Zij voorspelde toen al dat Nathan Rutjes erbovenuit zou springen:

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Twitter. Beeld: Avrotros