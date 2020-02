Kijkers raken niet uitgepraat over déze opmerking van Chantal in 'MAFS'

Maandag- en dinsdagavond staat bij veel mensen om 20.30 uur stipt de tv aan voor de nieuwste aflevering van MAFS. Ook maandagavond trok het programma weer veel kijkers en waren de getrouwde koppels ook op Twitter hét gesprek van de avond.

En dan ging het met name over het huwelijk tussen Chantal en Henk. Op Twitter verschenen al tijdens de aflevering tientallen tweets over een bepaalde opmerking van Chantal over haar ‘man’.

Toch geen match

De 2 zijn al weken een veelbesproken onderwerp op social media. Al gauw na het huwelijk leek het alles behalve te boteren tussen het koppel. Vorige week gaf Chantal toe dat ze ‘eigenlijk gewoon nee had moeten zeggen‘ toen ze voor Henk stond. “Ik weet dat het een wetenschappelijk huwelijk is. Maar toch heb je wel een voorkeur”, zei ze toen.

De kijkers van het programma hebben het te doen met Henk. Ook in de aflevering van maandagavond krijgt hij van zijn vrouw een paar verwijten naar zijn hoofd geslingerd. Maar vooral over 1 opmerking van Chantal raken fans van het programma niet uitgepraat.