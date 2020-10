De tijd van onbezorgdheid is voorbij: opnames GTST stilgelegd

Op de set van Goede tijden, slechte tijden is even niemand te vinden. Eén van de crewleden van de soap bleek besmet te zijn met het coronavirus. De opnames van GTST zijn daarom stilgelegd.

En dat is niet de eerste keer dit jaar.

Voorzorg

Bij EndemolShine, het productiehuis van Goede tijden, slechte tijden, zijn strikte protocollen rondom het coronavirus. In maart dit jaar werden de opnames van de serie daarom al uit voorzorg stilgelegd. Het was de eerste keer ooit dat GTST voor langere tijd niet werd opgenomen.

Opnames stilgelegd

Met goede maatregelen konden in juni de opnames van Goede tijden, slechte tijden weer worden hervat. Voor de crew, cast én fans was dat goed nieuws. Maar helaas was dat van korte duur. Dinsdag kwam naar buiten dat de opnames van GTST weer stilgelegd moesten worden. Een crewlid is besmet met het virus en om verdere besmettingen te voorkomen, wordt er even niets opgenomen.