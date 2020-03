Goed nieuws: opnames nieuw seizoen 'Wie is de mol?' al achter de rug

Door het coronavirus worden veel opnames van films en series momenteel stilgelegd. Gelukkig hoeven Molloten zich geen zorgen te maken.

Tijdens de finale van het 20e seizoen van Wie is de mol? afgelopen zaterdag werd dan eindelijk bekend dat zanger Rob Dekay al die tijd aan het mollen was. En de makers van het programma kwamen gelijk met een heel leuk nieuwtje.

Jubileumjaar

Vanwege het jubileumjaar komt Avrotros al na de zomer met een nieuwe reeks. Dat is voor veel kijkers een leuke verrassing. Toch zijn de Molloten wel een beetje bang dat het coronavirus roet in het eten gooit. Meerdere films, series en programma’s hebben de opnames al stilgelegd om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Opnames

Maar gelukkig hoeven WIDM-fans zich geen zorgen meer te maken: een woordvoerder laat namelijk weten dat de opnames van het nieuwe seizoen van Wie is de mol? al helemaal achter de rug zijn. Het nieuwe seizoen kan dus sowieso na de zomer worden uitgezonden. Welke kandidaten mee zullen doen, is nog niet bekend.

Normaal gesproken zijn de opnames in mei en juni, maar over het 21e seizoen is nog niet veel duidelijk. Avrotros laat weten dat het afhankelijk is van het verloop van het coronavirus.

