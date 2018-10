Je kunt bij de opnames van de nieuwe Kees & Co zijn

Altijd al fan geweest van de televisieserie Kees & Co? Niet alleen komt de show na 12 jaar terug op televisie, je kunt er ook nog eens aan ‘meedoen’.

Want, wat wil nou het geval? Je kunt bij de opnames van de spiksplinternieuwe Kees & Co zijn.

De opnames vinden plaats op 6, 13 en 20 november in de Green House Studio in Hilversum en een kaartje kost je 7,50 euro. Je mag dan meekijken naar hoe de cast de nieuwe afleveringen maakt. Naast Simone Kleinsma doet ook Chantal Janzen mee aan de nieuwe reeks. Zij kennen elkaar al jaren uit de musicalwereld.

De serie was razend populair van 1997 tot 2006. Na een lange pauze kunnen we straks weer smullen van de alledaagse avonturen. Helemaal zeker is het nog niet, wanneer we de komedie weer op televisie kunnen kijken, maar waarschijnlijk is de eerste nieuwe aflevering volgend jaar maart te zien.

Bron: LINDAnieuws. Beeld: ANP