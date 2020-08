Opnames ‘The voice senior’ per direct gestaakt door besmetting met coronavirus

Slecht nieuws voor alle The voice senior-kandidaten, -coaches, -presentatoren en -crewleden. Ze zijn mogelijk besmet met het coronavirus.

Twee crewleden van het programma zijn positief getest op het coronavirus, meldt RTL Boulevard.

Bron- en contactonderzoek

De finale van The voice senior, die deels live is, zou eigenlijk komende dinsdag worden opgenomen. Maar die wordt uitgesteld, zo laat productiebedrijf ITV in een statement weten. “Op dit moment staan we in nauw contact met de GGD. Zij zijn bezig met het bron- en contactonderzoek.”

Coronatest voor alle The voice senior-collega’s

Uit voorzorg moeten alle crewleden, kandidaten, coaches en presentatoren een coronatest doen. Dus ook Lieke van Lexmond, Martijn Krabbé, Gerard Joling, Angela Groothuizen, Frans Bauer en Ilse DeLange. De kans bestaat namelijk dat zij met het coronavirus besmet zijn geraakt.

Risicogroep

Wanneer de finale nu wordt opgenomen, is nog niet bekend. Gezondheid staat natuurlijk voorop. En zeker met de oudere doelgroep van The voice senior, die een risicogroep zijn voor het coronavirus, kun je niet voorzichtig genoeg zijn.

Dokter Rutger vertelt wat je wel en vooral niet moet doen als je besmet bent met het coronavirus:

Bron: RTL Boulevard. Beeld: Brunopress