Opnames WIDM toch van start: “We kunnen niets beloven”

De opnames van het geliefde televisieprogramma Wie is de Mol? kwamen door het heersende coronavirus in gevaar. Want hoe speel je een spel op anderhalve meter afstand? Maar nu lijkt het erop dat het 21e seizoen van WIDM toch uitgezonden kan gaan worden.

Dat blijkt uit een foto die Rick McCullough, de regisseur van het programma, op Instagram deelt.

Uitstel

Eerder bleek al dat het een lastige klus zou worden om de opnames van het programma door te laten gaan. En dat is natuurlijk niet zo verrassend, gezien het een spel betreft dat veelal om samenwerking draait en in groepsverband wordt gespeeld. Maar van uitstel van de uitzendingen is vooralsnog nog geen sprake, liet een woordvoerster van de omroep eerder weten. “Het zal niemand verbazen dat we op korte termijn niet kunnen reizen met de kandidaten. We willen dat pas doen als dat weer op een verantwoorde en veilige manier kan”, verklaarde de woordvoeder destijds.

Nieuw seizoen

De foto die Rick McCullough maandag op Instagram plaatst, doet vermoeden dat we dit jaar tóch kunnen genieten van een volgend seizoen van Wie is de Mol?. Want bij de foto schrijft Rick de veelbelovende woorden “Ik kan nog niets beloven maar wij gaan het proberen.” Waar de opnames plaatst vinden en hoe de kandidaten de spellen nu gaan spelen, is nog niet bekend.

Bron: Shownieuws. Beeld: Brunopress