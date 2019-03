Oeps! Ook tijdens de opnames van 'WIDM' gaat er weleens iets mis

Hoewel de opdrachten bij WIDM goed doordacht en voorbereid zijn, gaat er toch nog weleens iets mis. Zo ook in Georgië vorig jaar.

Dat vertelt Rick McCullough, de regisseur van Wie is de Mol?, in de wekelijkse WIDM-podcast.

Extra opdrachten

De opdrachten in de afleveringen vergen veel voorbereiding. In de meeste gevallen verloopt alles op rolletjes, maar eenmaal aangekomen in het land kan het tóch voorkomen dat alles opeens misgaat. Regisseur Rick doet in de WIDM-podcast een boekje open over wat er weleens fout is gegaan tijdens de opnames. ‘‘Het is wel tien, twaalf keer gebeurd dat er echt iets fataal misging. Goddank hebben we een lijst achter de hand met extra opdrachten. En gelukkig is het nooit opgevallen dat het eigenlijk een vervangende opdracht was.”

Laseropdracht

Zo ging het vorig jaar in Georgië mis met de laseropdracht. ‘‘Ook in Georgië zouden we een laseropdracht hebben, zoals elk jaar”, vertelt Rick. ‘‘Ik kreeg een telefoontje de avond ervoor dat het niet lukte wat ik wilde doen. Sterker nog, het kon helemaal niet.” Rick trok zich terug in zijn uppie om een nieuwe opdracht te bedenken. Dit werd toen de opdracht in de tunnel. De groep moest toen drie medekandidaten vinden, die onder de grond in een tunnel zaten, door middel van aanwijzingen door de telefoon.

Bron: VIVA. Beeld: AVRO-TROS