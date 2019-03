Opnieuw een Beverly Hills 90210-acteur overleden

De cast en crew van Beverly Hills 90210 heeft alwéér erg verdrietig nieuws te verwerken. Nog geen week na de plotselinge dood van acteur Luke Perry, is ook acteur Jed Allan zondagnacht onverwachts overleden.

Jed Allan vertolkte de rol van de vader van Steve Sanders. Het verdrietige nieuws laat Allans zoon Rick weten via een bericht op Facebook.

Vrede

“Het spijt me ontzettend om te moeten zeggen dat mijn vader vanavond is overleden. Hij is in vrede gegaan, omringd door zijn familie en was geliefd door veel mensen”, aldus Rick.

Jed Allan dead: Beverley Hills 90210 star dies aged 84 https://t.co/s1qLqvnvcu pic.twitter.com/F4XZjSsmrl — SimpleNews.co.uk (@Simplenewsuk) 10 maart 2019

Topvent

Allans televisiezoon Steve Sanders, gespeeld door Ian Ziering, plaatste een foto van hen samen op Instagram: “Zo treurig om te vernemen dat we weer een castlid verloren hebben. Ik heb het genoegen gehad om vijf jaar met Jed samen te mogen werken. Het was een topvent en hij zal gemist worden”, schrijft Ian erbij.

Rollen

Allan was naast zijn rol in Beverly Hills 90210 ook bekend van de Amerikaanse soaps Days Of Our Lives en Santa Barbara. Hij is 84 jaar geworden.

Actor #JedAllen died Saturday at the age of 84. Allen appeared on #DaysofOurLives from 1971-1985 as Don Craig, then joined #SantaBarbara in 1986 as C.C. Capwell. He then joined #BeverlyHills90210 in 1994 as Steve Sanders’ father Rush. pic.twitter.com/wYEmNE5wz0 — HOTCHKA (@Hotchka) 10 maart 2019

