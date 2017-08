Opnieuw drama voor Formule 1-held Max Verstappen: "Dit houd ik niet lang meer vol"

Max Verstappen kan wel huilen van ellende.

Het zit de jonge Formule 1-coureur niet mee de laatste weken. Telkens valt zijn auto namelijk vanwege technische defecten uit.

Weg is de sfeer

Vandaag moest Max racen in Spa in België. Daar kwamen duizenden Nederlanders op af, want het gebeurt niet vaak dat er zo dichtbij Nederland wordt gereden. Maar… Al na 8 rondjes was het drama. De motor van zijn auto was kapot en hij stond gelijk stil. En dat terwijl ongeveer 60.000 fans naar hem kwamen kijken; de sfeer was op het circuit gelijk een stuk minder.

Geen zin meer

Volgende week is er weer een Grand Prix in Italië, maar Max heeft er geen zin in. “Dat wordt weer helemaal niets. Wat we nu moeten doen is zorgen dat het niet meer gebeurt. Dit mag gewoon niet voor een topteam. Hoe lang ik het nog volhoud? Ik weet niet… Niet lang.”

