Opnieuw flinke tegenvaller voor Nick & Simon

Nick en Simon hebben hun fans opnieuw moeten teleurstellen. Hun optreden vanavond in Nijmegen in het openluchttheater de Goffert gaat namelijk niet door. Dit laat het management van het duo weten aan Shownieuws.

Nick heeft nog steeds last van een keelontsteking.

Tweede keer

Vrijdagavond was het duo ook al genoodzaakt om een optreden in het Belgische Oostende te staken. Nick kon toen vanwege een acute keelontsteking niet verder zingen. Op Instagram reageerde de Volendamse zanger: “Ik kon wel door de grond zakken toen ik na 2 nummers merkte dat mijn stem me compleet in de steek liet.”

Onzeker

Komende vrijdag staat er weer een optreden van de Volendammers gepland. Het is nog maar de vraag of dit wel doorgaat…

Bron: Show. Beeld: ANP