Verdrietig nieuws: opnieuw kanker ontdekt bij Bibian Mentel

Voormalig snowboardster Bibian Mentel heeft opnieuw slechts nieuws van haar arts gekregen: de kanker is weer terug in haar lichaam.

Volgens haar man is de tumor al zo groot dat bestralen geen mogelijkheid meer is.

Moker

“Na de euforie van afgelopen zaterdag waarbij Bibian en Joost op een geweldige manier een ticket wisten te veroveren voor de finale van Dancing with the stars kwam maandag de man met de moker weer voorbij”, schrijft haar man Edwin Spee op Facebook. “Weer die kut kanker. In een wervel vlak boven de stellage in haar onderrug. De tumor is al dermate groot dat bestralen geen optie meer is.”

Zware operatie

Bibian zal eind november weer een zware operatie moeten ondergaan. “De kanker lijkt niet meer te stoppen. Diverse uitzaaiingen in Bibian haar longen en ook in haar skelet groeien ondanks de medicijnen langzaam maar gestaag door en nu dus nu wederom een tumor in een rugwervel.”

Eerder

Nog geen 3 maanden geleden hadden Bibian en haar gezin ook al een enorme klap te verwerken. Er waren toen ook al wat nieuwe tumoren ontdekt. Ze onderging toen ook al een zware operatie. De operatie was geslaagd en het herstel ging snel. Des te heftiger is de klap nu.

Niet opgeven

Ondanks deze verschrikkelijke tegenslag zal Bibian gewoon deelnemen aan de finale van Dancing with the stars. “In overleg met haar specialisten is er gekeken wat wel en wat niet een risico zou kunnen opleveren bij het dansen”, vertelt Edwin. Maar één ding weet hij in ieder geval zeker: “Opgeven is voor Bibian geen optie.”

Bron: Facebook. Beeld: ANP