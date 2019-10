Opnieuw verdrietig nieuws voor Vivian Reijs

Onlangs bracht Vivian Reijs naar buiten dat ze getroffen was door een hartaanval. Terwijl het inmiddels weer goed met de blondine gaat, brengt ze woensdag wederom verdrietig nieuws naar buiten. De voedingsdeskundige en haar man Dirk Hoorn gaan scheiden.

Vivian en Dirk hebben samen een zoontje, de 3-jarige James.

Scheiden

Vivian Reijs en Dirk Hoorn stapten in 2017 in het huwelijksbootje. De manager van de hormoontherapeut laat woensdag weten dat het stel op een vriendschappelijke manier uit elkaar is gegaan. Het koppel zette deze zomer al een punt achter hun relatie, maar maken het nieuws nu pas wereldkundig.

Eerder huwelijk

De 42-jarige Vivian was eerder getrouwd met John Ewbank, van wie ze in 2010 scheidde. Ook uit dit huwelijk heeft ze een kind, haar inmiddels 11-jarige dochter Day.

Kopje onder

Eerder schreef de blondine op Instagram dat het ondanks haar gezondheidsklachten weer goed met haar gaat. “Ook ik ben even kopje onder gegaan door omstandigheden, net als vele gezonde vrouwen met mij. Daar kan alleen gezond eten niet tegenop”, aldus Vivian Reijs.

