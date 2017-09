Marianne (56) paste 10 dagen lang op haar drukke kleinkinderen

Iedereen heeft een verhaal. Groots en meeslepend of juist klein en ontroerend. Deze week Marianne die 10 dagen op haar kleinkinderen paste in de vakantie. “Na die 10 dagen liepen we op ons tandvlees.”

Marianne (56): “3 jaar geleden hebben mijn man en ik voor het eerst een vakantiehuisje in Frankrijk gehuurd. Het lag op loopafstand van een meer en om het huis heen was een goed afgesloten grote tuin. Ideaal voor kinderen, dus we nodigden onze dochter en schoonzoon uit om met hun 2 dochtertjes een weekje te komen logeren. Er waren 2 logeerkamers in het huis, dus ruimte genoeg. Het was een groot succes. De kinderen van 2 en 4 jaar speelden de hele dag in de tuin, we gingen met z’n allen naar het meer waar ook een ondiep gedeelte voor kinderen was en ’s avonds zaten we rond de barbecue. Het kon gewoon niet leuker.”

10 dagen

“Vorig jaar gingen we weer, maar nu 10 dagen. Het was opnieuw een succes. En toen onze dochter begin dit jaar over de vakantie begon, gingen wij ervan uit dat ze weer wilden komen logeren. Maar nu hadden ze een ander plan. De bedoeling was dat ze met man en kinderen naar ons toe zou komen, een dagje zou blijven en vervolgens samen met haar man zou doorreizen naar Italië. De kinderen bleven dan bij ons en zouden na 10 dagen weer opgehaald worden.”

Moe

“Nu zijn we dol op onze kleinkinderen, maar uit ervaring weten we dat we gesloopt zijn als ze een paar dagen bij ons logeren, laat staan 10 dagen! We waren dan ook niet bepaald enthousiast, maar we hebben toch ja gezegd, want je gunt je kinderen graag iets leuks. We hebben wel geprobeerd of het niet wat korter kon – een weekje samen is toch ook leuk – maar voor hun plannen hadden ze toch echt die 10 dagen nodig. Dus hebben we op hun lieve, watervlugge, drukke kindjes gepast en na die 10 dagen liepen we op ons tandvlees. ‘Jullie hebben lekker nog een weekje vakantie!’, zei mijn dochter toen ze met man en kinderen vertrok. Maar mijn man en ik waren te moe om nog iets te ondernemen. Onze dochter was enthousiast. ‘Volgend jaar weer, mam, het was zo fijn!’, zei ze laatst. Mijn man en ik hebben eroverheen gepraat, maar we dachten allebei hetzelfde: daar moeten we het nog maar eens goed over hebben!”

